Hippiade: Vijf kampioenen gehuldigd op eerste springdag

Op de eerste springdag van de Hippiade, die vanwege de voorspelde hitte volgens een aangepast programma werd verreden, zijn vandaag vijf kampioenen gehuldigd. Gestreden werd in de klassen 1,10 m, 1,20 m, 1,30 m, 1,35 m en 1,40 m.
Paarden 1,10 m. klassiek met barrage
- Jari Broekman met Leens, 0-0/30,46
- Jolijn Lier met Experience T, 0-0/31,26
- Renee van den Akker met Ecaremba van www.olland.biz 0-0/32,12
Happy Athlete prijs Paarden 1,10 m. klassiek met barrage
- Isa Trip met Nolga van www.olland.biz met 1/79,03
Paarden 1,20 m. klassiek met barrage
- Angelina van de Plasse met Santa Fee van D’Abelendreef, foutloos in de barrage in 40,09
- Jannie Nentjes met Picasso, foutloos in de barrage in 41,08
- Lois Joosse met KJ van de Dukershoeve, foutloos in de barrage in 41,52
Happy Athlete prijs Paarden 1,20 m klassiek met barrage
- Anna Holtland met Camille de Natuel, 0-0, 44,36
Paarden 1,30 m. klassiek met barrage
- LIv Arink met Lunamona, foutloos in de barrage in 54,64
- John van Zanten met Dark Cooper, foutloos in de barrage in 48,54
- Marieke de Bart met Pommerol Z, foutloos in de barrage in 48,58
Paarden 1,35 m. klassiek met barrage
- Lieselot Kooremans met Eden Jeleena DR Z, 0-0/38,47
- Niels Elshof met Addicted to you, 0-0/38,87
- Joep Schaap met Future Theree, 0-0/41,90
Paarden 1,40 m. klassiek met barrage
- Marieke Kempkes met Norhaya Z, 0-0/47.04
- My Relander met Expert, 0-4/39.39
- Julia Otto met Don Juan Vdp Z, 4
Bron: Horses.nl