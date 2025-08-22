Hippiade: Zes kampioenen erbij op tweede springdag

De Hippiade leverde vandaag zes nieuwe kampioenen op bij het springen voor paarden en pony's. Onder hen Lieselot Kooremans, die gisteren ook al de 1,40m rubriek bij de paarden won en eerder dit seizoen het individuele EK-goud bij de Children binnenhaalde. De overige kampioenen waren Daan de Bruijn, Lisa Broersen, Janine Francken, Ize Herwers en Djuli van Winden.

Pony’s cat. D/E 1.30m

Na twee manches bleven er drie combinaties over, met allen 4 strafpunten als eindresultaat. Dat leverde vervolgens een barrage op waar de ene amazone de andere wist te overtroeven op snelheid. Uiteindelijk trok Lieselot Kooremans met haar routinier Elando van de Roshoeve aan het langste eind. Het was al de vierde KNHS-titel op rij voor dit duo.

Lieselot Kooremans met Elando van de Roshoeve (D) (KNHS regio Noord-Brabant) 4/0/0-38.28 Maurie Slagman met Robin Hood (D) (KNHS regio Overijssel) 4/0/0-40.44 Senna Beckers met Comme Delicius Z (D) (KNHS regio Limburg) 4/0/0-44.09

Pony’s cat. D/E 1.20m

Geen barrage, maar wel een sterke winnaar in de klasse 1.20m. bij de pony’s. Daan de Bruijn wist met zijn Waar is Wally van den Kievit als enige tweemaal de nul te houden en mocht zich daarmee laten huldigen tot kampioen. Provinciegenoot Kiek Masclee kwam nog dichtbij, maar zag spijtig een balk vallen op de een na laatste hindernis.

Daan de Bruijn met Waar is Wally van den Kievit (D) (KNHS regio Noord-Brabant) 0/0 Kiek Masclee met Coach DK Z (E) (KNHS regio Noord-Brabant) 0/4 Sophia de Voogt met Thistje Junior (D) (KNHS regio Utrecht) 4/4

Pony’s cat. D/E 1.10m

Een spannende strijd en mooie ontknoping in deze rubriek met liefst 30 deelnemers die serieus aan de bak moesten om op het podium te belanden. Uiteindelijk slaagden er drie deelnemers in om niet alleen tweemaal foutloos te blijven, maar ook de nul te houden in de barrage. Lisa Broersen was daarnaast ook snel met haar energieke merrie Fantasia en liet de dichtstbijzijnde concurrentie niet binnen een seconde komen van haar tijd.

Lisa Broersen met Fantasia (D) (KNHS regio Noord-Holland) 0/0/0-42.24 Charlène Baan met I. Easter Ivy HBL (D) (KNHS regio Gelderland) 0/0/0-43.34 Olivier Jansen met Gruyter’s Bruno Mars (D) (KNHS regio Gelderland) 0/0/0-47.38

Paarden 1.00m rijstijl

De finalerubriek kende een mooie winnaar in de hoedanigheid van Janine Francken met Efosa D. Zij leverden een constante prestatie in deze rubriek met ruim 40 deelnemers en gingen er met de titel vandoor.

Janine Francken met Efosa D (KNHS regio Limburg) 0/82pnt, 0/40.62 (2 + 4) 6 Sanne Horich met Don – Dali (KNHS regio Noord-Holland) 0/80pnt, 0/37.13 (5 + 1) 6 Fela Smits met Breezer (KNHS regio Noord-Brabant) 0/77.5pnt, 0/39.72 (9 + 2) 11

Paarden 0.90m rijstijl

Een mooie en uiteindelijk eclatante overwinning van Ize Herwers en haar patente Popcorn. Ize kreeg in de eerste manche liefst 88 punten voor stijl van de juryleden, de gebroeders Thom en Joost Siemerink, en wist ook in de barrage het beste resultaat neer te zetten, waardoor ze eindigde op het laagste aantal mogelijke plaatsingspunten.

Ize Herwers met Popcorn (KNHS regio Gelderland) 0/88pnt, 0/39.38 (1 + 1) 2 Miguel Broodman met Harry (KNHS regio Zeeland) 0/82.5, 0/42.40 (4 + 3) 7 Jochem Wolbers met Rollercoast van de Marijenhoeve (KNHS regio Overijssel) 0/85, 4/37.72 (2 + 8) 10

Paarden 0.80m rijstijl

Djuli van Winden zegevierde met haar dressuurgefokte Noah door tweede te worden in zowel de eerste manche op stijl (80 punten) als in de barrage op tijd. Speciale vermelding is er nog voor Yara Verschuren (regio Zuid-Holland). Zij behaalde liefst 87,5 stijlpunten, maar bleef met haar L’Amour net niet binnen de toegestane tijd in de eerste manche.

Djuli van Winden met Noah (KNHS regio Gelderland) 0/80pnt, 0/38.59 (2 + 2) 4 Lucas Duyst met Laurasina (KNHS regio Utrecht) 0/77.5, 0/39.13 (4 + 3) 7 Nina Stegeman met Oliva Nova (KNHS regio Overijssel) 0/82, 0/42.81 (1 + 7) 8

Bron: KNHS