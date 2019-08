Hitteprotocol van kracht op Hippiade

Vanwege de verwachte warmte op zaterdag 31 augustus is het hitteprotocol van kracht op de Hippiade. Het wordt een hete dag in Ermelo, met verwachte temperaturen tegen de dertig graden. Tijdens deze warme omstandigheden is extra aandacht voor paard en ruiter belangrijk.

De paarden mogen niet te lang op de trailer staan en het is goed om regelmatig de schaduw op te zoeken. Paard en ruiter moeten ook voldoende blijven drinken. Er zijn morgen verschillende extra waterpunten op het centrum te vinden. Bij het secretariaat hangt een plattegrond met een overzicht van alle waterpunten.

Kijk hier voor meer informatie over het hitteprotocol.

Bron: KNHS / Horses.nl

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!