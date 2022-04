Individuele dressuur Hippiade dit jaar op zand

De KNHS heeft de Hippiade van 2021 geëvalueerd met onder andere deelnemers, juryleden en sportfora. Belangrijkste aandachtspunt dat hieruit naar voren kwam, is de wens om alle individuele dressuur op zand te laten verrijden. Dit maakt dat het evenement minder weersafhankelijk is en de omstandigheden voor iedereen meer gelijk zijn. "Door de individuele dressuur en het springen op verschillende dagen te laten verrijden kunnen we de grote zandbodem ook benutten voor het uitleggen van dressuurringen", aldus de KNHS.

Extra kampioenschapsrubrieken

“Verder hebben we met het oog op de landelijke schoolvakanties alle ponyrubrieken in week 33 en/of op zaterdag gepland. Daarnaast zijn er per 1 april jl. vernieuwingen doorgevoerd in de springsport. Waardoor we ook een aantal extra kampioenschapsrubrieken hebben toegevoegd aan het programma, onder andere het 1,40 m. Daarbij is er in overleg met het Springforum voor gekozen om de klasse 0.80 D/E op rijstijl te laten verrijden.”

Niet in een week

Door deze nieuwe opzet past niet alles in één week. Daardoor is er ook in week 34 nog een lang weekend springkampioenschappen.

Verenigingskampioenschappen en Afdelingsdressuur

“We zijn blij dat we dit jaar ook weer de leden van de Verenigingskampioenschappen en Afdelingsdressuur mogen verwelkomen, die we vorig jaar helaas hebben moeten missen.”

Voltige

De Hippiade Voltige wordt dit jaar verreden op vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus.

Programma week 33 en 34

