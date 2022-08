Jeugdige ruiters en veelzijdigheid zorgen voor goud op Hippiadedag

Vandaag vond alweer de een na laatste Hippiadedag plaats in Ermelo en was het de beurt aan de paarden in de springrubrieken 1,00m, 1,10m en 1,20m. Marco Sas met Furore Medico (1,20m), Laura Bakker met Fiesta (1,10m) en Julian Kruit met Desperado TS Z (1,00m) werden als kampioenen gekroond.

De KNHS Witte van Moort Hippiade 2022 trapte vandaag af met een prachtige winnaar in de rubriek springen paarden 1,00m. Na een zeer fijn gereden barrageronde gingen Julian Kruit en Desperado TS Z er met de felbegeerde titel vandoor. De pas zeventienjarige ruiter uit het Drentse Nieuw Amsterdam verbeterde zijn 74 stijlpunten uit het basisparcours naar een topscore van 83,5 punten in de barrage en hield daarmee Jesse Seiger met Ceawen Z op zilver en Niels Roozen met Easy Elvis BZ op brons.

Eerste Hippiade-titel

“Dit is heel fijn”, reageert de winnaar. “Dit is zo’n fijn paard. Hij is pas vijf en ik heb hem echt nog maar net. Ik denk alles bij elkaar een maand. Bij de regiokampioenschappen in Drenthe waren we al tweede en nu zelfs eerste. Ik heb al meerdere Drentse titels gewonnen, maar het is de eerste keer dat ik win op de Hippiade. Heel mooi dit!”

Commentaar ter harte genomen

Julian, die in het dagelijks leven de opleiding tot accountmanager op het Deltion College volgt, had duidelijk wat gedaan met het commentaar van juryleden Edwin Hoogenraat en Bart van der Maat uit het basisparcours. Hij zegt: “In het eerste rondje was mijn paard wat kijkerig. Het is toch allemaal nieuw voor hem. Toen was het commentaar dat ik wat rustiger moest rijden en zelf minder moest doen. In de tweede ronde heb ik dat gedaan en dat vond de jury ook.”

Veertienjarige vliegt naar goud

Na een verschroeiende barragerit gingen Laura Bakker en Fiesta er met de zege vandoor in de rubriek 1,10m. Het zilver ging naar Mayke Leusink met Kinkie. Zij stonden met hun snelle barragerit lange tijd aan de leiding, maar moesten genoegen nemen met plek twee, dezelfde eindklassering als op de recente Gelderse kampioenschappen. Jannie Nentjes maakt de girlpower in het 1,10m compleet door met Everest beslag te leggen op het brons.

‘Alles of niks’

De nieuwbakken kampioene moest er aldus flink voor strijden in een barrage met ruim twintig deelnemers en kon na afloop de naam van haar paard in de praktijk brengen. De pas veertienjarige Bakker vertelt: “Het was alles of niks. Ik ben zo trots op mijn paard! Ze is snel van zichzelf en deed het geweldig. Alles paste in de barrage. Ik vond het nog spannend na afloop maar op een gegeven moment dacht ik wel dat we het gingen halen. Ik rijd Fiesta nu anderhalf jaar. Ze is twaalf jaar en doet het echt iedere wedstrijd super goed. Dit zijn onze eerste kampioenschappen. Bij de pony’s had ik nog nooit deelgenomen en nu is het direct raak. Ik moet ook mijn trainer Richard Kapteijn bedanken. Hij is hier aanwezig en dat heeft zeker geholpen.”

Titel voor veelzijdige viervoeter

Een ware kampioen in de 1,20m werd Marco Sas met Furore Medico. Na twee manches en een ook nog eens snelle barrage was deze combinatie de enige die geheel de nul wist te houden en daarmee de titel binnensleepte. Plek twee ging naar Eva Oude Wolcherink met La Rosso Lady SDH en een mooie bronzen plak was er tot slot voor Anne Klein en Hannelore.

Sas klasse apart

Na de eerste manche, waarin de toegestane tijd strak stond, bleven er 25 combinaties over voor de tweede. Zeventien hiervan waren foutloos en hadden de beste papieren voor de medailles. Na afloop van de tweede omloop waren er nog negen kanshebbers over. Allen verslikten zich echter in het barrageparcours, met uitzondering van winnaar Sas.

Leuk spelletje

De laatste Hippiadekampioen van de dag roemde de veelzijdigheid van zijn Furore Medico, die hij naar eigen zeggen maar af en toe inzet bij het springen. “Als er plek is op de vrachtauto gaat hij mee. Hij vindt dit zo’n leuk spelletje en geniet ervan. Hij loopt Z2 dressuur en het is echt een heerlijk paard. Je kunt ermee naar het strand, naar het bos, voor de kar, eigenlijk alles. Het kan nu zomaar zijn dat hij de komende anderhalve maand niet springt en alleen weer dressuur loopt. Hij is in eigendom van mijn collega Denise Lumi. Wij rijden beiden voor de heer Verhagen en zij is degene die met dit paard dressuur rijdt. Dat hij zo makkelijk te rijden is, is zeker haar verdienste. Dat maakt mijn werk heel makkelijk en daar dank ik ook deze overwinning aan.”

Bron: KNHS