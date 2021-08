Jill Bogers M2-kampioen met Lennox US: ‘Echt heel cool’

In de klasse M2 dressuur op de Hippiade paarden was Jill Bogers met de KWPN-hengst Lennox U.S. (v. Grand Galaxy Win) vandaag een klasse apart. Met een percentage van 73,333% bleven ze ruim drie procent voor op de nummer twee: Floor Vos met Lapache DFV (v. Apache). “Dit is echt cool, heel gaaf”, is de eerste reactie de zestienjarige Jill Bogers.

“Lennox U.S. is van Joop van Uytert en die mag ik rijden”, vertelt Bogers trots. “We zijn Brabants kampioen geworden en dan nu hier op de Hippiade. Op de keertwendingen na ging eigenlijk alles wel goed in de proef vandaag.”

Pavo Cup en WK-selecties

Hoe heeft ze zich kunnen voorbereiden ondanks het geringe aantal wedstrijd vanwege de coronacrisis? “Ik heb best nog veel wedstrijden kunnen rijden. Afgelopen weekend hebben we de Pavo Cup finale nog gereden. Dat ging ook heel goed met de zevende plaats. Daarnaast heb ik alle selecties voor het WK Jonge Dressuurpaarden met Lennox U.S. gereden tot de laatste ronde. Daardoor heb ik extra wedstrijden kunnen rijden. We hebben dus veel ervaring en dat kwam vandaag goed uit. En dat is voor de toekomst ook goed.”

Eerste paard op Hippiade

Hoe is het om met een goedgekeurde hengst te rijden? “Dat is heel cool. Het geeft wel wat meer druk, maar dat gaat wel goed. Lennox U.S. is mijn eerste paard dat ik start op de Hippiade. Volgend jaar hoop ik Z te kunnen starten. Bij de junioren starten lijkt me ook echt mooi.”

Zilver en brons

Het zilver ging naar dus naar Floor Vos. Zij noteerde met Lapache DFV 69,944%. Micky Schelstraete kreeg het brons omgehangen. De amazone reed de Gelderse NMK-kampioene Layla-Amanda (v. Alexandro P) naar 68,056%.

Uitslagen

Bron: KNHS