John Driessen verrassend kampioen L springen

Twaalf combinaties wisten vanmorgen bij de Hippiade door te dringen tot de barrage in de klasse L springen waar een superspannende strijd werd geleverd. De winst ging naar John Driessen die gecontroleerd een strakke barrage neerzette in een razendsnelle tijd. Het zilver ging verdiend naar Marianne Wortel die een gedurfde barrage reed. Cheryl Borsboom kreeg de bronzen medaille omgehangen.

”Deze overwinning kwam als een verrassing”, vertelt Limburger John. Zijn paard Leike is nog maar vijf jaar en heeft bij elkaar pas 10 wedstrijden gelopen. John heeft Leike samen in eigendom met de fokker Suntjens. John heeft een fokkerij thuis en heeft momenteel zeven paarden in de sport lopen. Op de vraag wat de toekomstplannen van Leike zijn reageert hij: ”Gewoon fijn doorrijden en van genieten.”

Uitslag L springen paarden:

1. John Driessen (Beesel) – Leike (v. Arezzo VDL), 0/0-35.52 sec.

2. Marianne Wortel (Wolvega) – Golden (v. Arezzo VDL), 0/0-35.84 sec.

3. Cheryl Borsboom (Bergschenhoek) – Condillo Z (v. Candillo Z), 0/0-39.39 sec.

Bron: KNHS