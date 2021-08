Kampioene klasse Z2 D/E Veerle van Hof: ‘De Hippiade is net zo gaaf als het EK’

Nog maar amper terug uit Poolse Strzegom waar ze met het team brons pakte op het EK Pony’s, won de 15-jarige Veerle van Hof met haar pony Equine Sparks Xander vandaag op de Hippiade de gouden medaille in de klasse Z2 D/E. "Iedere wedstrijd is even leuk en het was voor mij net zo speciaal om op deze Hippiade te rijden als op het EK."

De dolgelukkige Veerle vertelt na afloop van de prijsuitreiking over haar proef: “Ik was vandaag heel tevreden over mijn proef. Ik heb heel fijn en stabiel kunnen rijden en daar ben ik zeker tevreden over. En eerlijk gezegd, ben ik eigenlijk niet zo snel tevreden. Maar Xander was vandaag echt foutloos en hij gaf me een heel fijn gevoel. Hij is nog nooit zo fit geweest. Ik mag absoluut niet klagen.”

‘Medaille op de Hippiade is net zo speciaal als die van het EK’

En klagen mag de kersverse kampioene Veerle zeker niet, want nog geen twee weken geleden won ze ook al brons met het team op EK Pony’s in Polen. Veerle vertelt daarover: “EK Brons was echt super gaaf. We hebben het zo gezellig gehad met het team de hele week. Er was een echte teamspirit. Maar ik heb het net zo leuk gehad vandaag op de Hippiade. Het blijft leuk om met mijn pony te rijden, iedere wedstrijd weer. Deze medaille op de Hippiade is net zo speciaal als die van het EK. Mijn pony krijgt nu lekker een weekje vakantie en zelf ga ik ook even mijn rust pakken, want ik ben nu wel echt moe. Ik wil wel graag nog mijn instructrice en eigenaar van mijn pony Romy Bemelmans bedanken. Romy won zelf ook een medaille op de Hippiade Paarden, namelijk brons in het ZZ-Licht. Romy steunt me altijd enorm en staat altijd voor me klaar. Ze helpt me super in de training en ik ben haar enorm dankbaar voor alles.”

Dressuur klasse Z2 cat. DE Powered by Agradi:

Veerle van Hof (Kerkrade) – Equine Parks Xander, 71,838% Rowena Weggelaar (Roermond) – Navarone van de Beekerheide, 71,667% Morgan Walraven (‘s-Gravendeel) – Devill’s Kiss Naoni, 70,598%

