Kampioenschapsreglement Hippiade 2022: LT-ruiters alleen nog vanaf M2, zomertenue afgeschaft

Jaarlijks stelt de KNHS de voorwaarden voor deelname aan de Regio- en/of KNHS-kampioenschappen vast. De voorwaarden zijn aanvullingen en/of afwijkingen op de reglementaire wedstrijdbepalingen. Het kampioenschapsreglement voor de Hippiade (De KNHS outdoorkampioenschappen t/m ZZ-Licht dressuur en 1.40 springen), geldig van 1 april 2022 en tot 1 oktober 2022, staat nu online.

Er zijn een aantal wijzigingen in het kampioenschapsreglement doorgevoerd, hieronder lees je welke.

Springen

Door de vernieuwingen die in de springsport vanaf 1 april 2022 ingaan zijn de klassen aanduidingen in naamgeving aangepast naar de hoogtes. Daarnaast zijn de kampioenschapsrubrieken voor het springen uitgebreid. Hieronder een overzicht van de rubrieken die tijdens de Hippiade springen 2022 zullen worden uitgeschreven:

Paarden Pony’s Cat A/B Cat C Cat D/E Springen 0.50 x Springen 0.60 x Springen 0.70 x x Springen 0.80 x x Springen 0.90 x x Springen 1.00 x x x Springen 1.10 x x Springen 1.20 x x Springen 1.30 x x Springen 1.35 x Springen 1.40 x

Dressuur

Wanneer je gedurende het seizoen Lichte Tour niveau of hoger start mag je tijdens de Regio- en/of KNHS-kampioenschappen niet lager starten dan M2.

Kleding

Tijdens de KNHS-kampioenschappen wordt gestart in de kleding zoals voorgeschreven in het wedstrijdstrijdreglement van de betreffende discipline. Afwijkend hiervan is het dragen van zomertenue tijdens de KNHS-kampioenschappen niet meer toegestaan.



Bekijk hier de kampioenschapsreglementen Hippiade voor 2022.

Bron: KNHS