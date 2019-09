Kampioenslinten B en L1 voor Ingrid Pouwelse en Monique van der Meij

Monique van der Meij overtuigde zaterdag op de Hippiade in klasse L1 met haar Fries Stal Brandsma’s Tsjalda en mocht zich met haar score van 70,667% als kampioen laten huldigen. In de B was het Ingrid Pouwelse met haar paard J-Lo Platinum, die de titel won.

Van der Meij kreeg zaterdag met de multi-inzetbare Stal Brandsma’s Tsjalda het hoogste percentage toegekend na een knap gereden proef. “Alles viel vandaag op zijn plek”, vertelt de winnares van de klasse L1 met een glimlach van oor tot oor. “Dat ik kampioen ben geworden met een Fries, maakt het extra mooi”.

Tuigpaard

Stal Brandsma’s Tsjalda is in eigendom van de partner van Monique en wordt ook ingezet als tuigpaard. “Mijn vriend stelde drie maanden geleden voor om Tsjalda ook eens onder het zadel te rijden. Dat het zo goed zou gaan, hadden we nooit gedacht. De eerste wedstrijd die ik met hem reed werden we eerste en we bleven maar winnen”, vertelt de amazone die naast het trainen van meerdere Friezen ook als buschauffeur werkzaam is.

“Gister reed ik ook met een andere Fries mee in de klasse L2. Daarin was de jury erg verdeeld in de puntentoekenning. Die viel niet uit in mijn voordeel, maar vandaag hebben we het weer helemaal goed gemaakt. Voor Tsjalda is de combinatie van voor de kar en onder het zadel wel een mooie afwisseling, maar het is ook wel lastig. Van het voor de kar lopen wordt Tsjalda net iets te scherp, dus het is nog maar de vraag of mijn vriend hem straks weer van me terugkrijgt”, zegt de gouden medaillewinnares met een knipoog.

Dolgelukkige Ingrid Pouwelse de beste in klasse B dressuur

“Ik had hier niet van durven dromen, het is echt super gaaf om hier te mogen winnen”, aldus de kersverse kampioene in de klasse B dressuur Ingrid Pouwelse. Naast het erelint, de oranje kampioensdeken en de medaille mocht ze van sponsor Harry’s Horse ook nog een regendeken in ontvangst nemen.

Met haar paard J-Lo Platinum pakte ze op de Hippiade de titel in de klasse B na twee nette gereden proeven. Ze vertelt: “Ik heb dit paard in februari gekocht en ben hem vrij snel in de klasse B gestart. Ik wilde graag wat kilometers maken voor de selectie. Vervolgens wonnen we het Kringkampioenschap, de Brabantse Kampioenschappen en dan nu de Hippiade, echt geweldig! Vandaag heb ik ook gewoon heel fijn gereden. Het moet altijd nog maar weer gebeuren op zo’n kampioenschap. Ik ben wel heel blij met alle steun die ik vandaag kreeg van alle vrienden en familie om me heen.”

Voor Ingrid is dit kampioenschap extra speciaal want ze reed niet alleen op het paard. Inmiddels is ze namelijk zeventien weken in verwachting van een meisje. “Ik kijk gewoon hoe lang het goed blijft gaan en ik kan blijven rijden. Daarna krijgt mijn paard lekker even vakantie en gaat een vriendin hem rijden. In februari ben ik uitgerekend en dan hoop ik volgend jaar zomer weer op het paard te zitten”, aldus de dolgelukkige en trotse kampioene.

Uitslagen

Dressuur klasse L1

1. Monique van der Meij – Stal Brandsma’s Tsjalda, 70,667%

2. Femke Voet – Koraal W, 69,611%

3. Thessa van der Land – Kind of Magic, 68,833%

Dressuur klasse B

1. Ingrid Pouwelse – J-Lo Platinum, 70,667%

2. Linda Verhoeven – Double – U, 70,556%

3. Kyra Tangelder – Emotion, 69,667%

Bron: KNHS