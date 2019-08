Kampioenslinten voor Lex Gijsen, Britt Driessen en Renee Hazeleger

Het was zaterdag al vroeg gezellig druk op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. En dat was maar goed ook, want in alle vroegte werd op de Hippiade Pony’s de eerste kampioen springen gehuldigd. De eer was aan Lex Gijsen die met zijn pony Hopstein Diamond de klasse Z cat. C op zijn naam schreef.

Lex was erg tevreden met het resultaat. Hij vertelt na de ereronde: ‘Ik heb erg fijn gereden. Het balkje in de eerste ronde was wel jammer, maar alsnog deed Hopstein Diamond vandaag weer goed zijn best. Het is vandaag onze laatste rit samen dus deze overwinning is een mooie afsluiting voor ons. We hebben in de afgelopen 1,5 jaar heel veel kampioenschappen mogen winnen van de klasse L tot aan het Z, maar nu gaat de pony weer terug naar de familie Naus. De vader van Lex vult aan: ‘We willen graag de familie Naus nog bedanken voor de mogelijkheid die Lex heeft gekregen om deze geweldige pony te rijden en ik weet zeker dat zij er ook veel plezier van gaan krijgen.’

Britt Driessen met zelf gefokte en opgeleide Denzel winnaar in het Z-DE

De vijftienjarige Britt Driessen was lest best in de driekoppige barrage om de Harcour-prijs in de klasse Z-DE. “Mijn vader zei dat ik de laatste lijn niet eens binnendoor hoefde te rijden. Mijn pony Denzel is al snel van zichzelf. Milan was volgens hem niet eens zo snel.” Daarmee troefde de Limburgse VMBO-T Milan Morssinkhof met Elle Birken en Nick Nanning met Bugatti af.

Dressuurtraining brengt Renee Hazeleger de titel in het ZZ-DE

Renee Hazeleger was de enige die in het ZZ-DE beide manches foutloos bleef. Daarmee was het goud in de hoogste springklasse voor de leerlinge van Tom Olsmeijer. Hoe speelde Renee dit klaar. “Ik heb hier hard voor getraind en hard en veel geoefend met Panfu van de Bisschop. Hij was best wel stout. Hij bokte altijd in het parcours, maar dat doet hij gelukkig niet meer. We hebben heel veel dressuur gereden om de controle te verbeteren. Springen is het probleem niet.” Ze voegt er snel aan toe: “Hij is super lief, geeft kusjes op commando. Hij doet alles wat ik van hem vraag.”

Harcour prijs klasse Z categorie C

Lex Gijsen (PC Eendracht Pey, Pey) – Hopstein Diamond, 4/0/35.84 sec. Nina van Bladel (PC Wouw Vooruit , Wouw) – Nina´s Hoeve Minstral, 4/0/36.69 sec. Maud Agterberg (PC De Brederoderuiters, Vianen) – Top Quality Girl, 4/0/42.35

Harcour prijs | klasse Z categorie D/E

Britt Driessen (PC St. Joris, Beesel) – Denzel, 0/0/0/31.86 sec. Milan Morssinkhof (PC de Trippelaartjes, Hierden) – Elle Birken, 0/0/0/34.42 sec. Nick Nanning (PC de Heideruiters, Ommen) – Bugatti, 0/0/4/48.32 sec.

Harcour prijs | klasse ZZ categorie D/E

Renee Hazeleger (PC Voorwaarts, Essen) – Panfu van de Bisschop, 0/0/71.05 sec. Liz Meenhuis (PCde Rossruiters, Rossum Ov.) – Orlando, 4/0/66.69 sec. Siebe Leemans (PC de Drie Beerzen, Oost West en Middelbeers) – Orchid´s Lonette, 4/0/67.57 sec.

Bron: KNHS