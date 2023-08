KNHS Eventingkampioenschap: vijf keer goud

Op de eventingwedstrijd in Norg streden de ponycombinaties zaterdag 26 augustus om de diverse KNHS titels. Naast de strijd om de individuele titels was er ook het traditionele pony-equipe kampioenschap. Er werden uiteindelijk vier individuele kampioenen en een team gekroond.

In de Z-klasse was het Fenne van Lanen die haar titel van 2022 wist te prolongeren. De inmiddels 18-jarige amazone is een zeer hechte combinatie met haar Star Charlie WNE en heeft al veel gewonnen met nu in haar laatste ponyjaar deze mooie titel. In de teamwedstrijd was Team Noord Brabant met flinke voorsprong de beste. Team Noord en Team Overijssel volgden.

KNHS Eventingkampioenen pony’s

Klasse Z

1. Fenne van Lanen – Star Charlie WNE

2. Sophie Buis – Gjelt van de Haar

3. Fender van den Akker – Anton

Klasse M

1. Lotte Hamstra – Diamond

2. Evie Tasseron – Bloemendael’s Truffel

3. Iris Luchtmeijer – Kwa Kanisa

Klasse L

1. Tess Aerts – Mikki

2. Yenthe Beukers – Ten Ankers Sheephan

3. Bindi Stuur – Ceresmolen’s Surprise

Klasse B

1. Ruben Ellerman – Cantos

2. Rinke Gies – Amigo

3. Sanne Weijer – Borre

Equipe kampioenschap

1. Team Noord Brabant

2. Team Noord

3. Team Overijssel

Bron: KNHS