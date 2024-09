KNHS Kampioenschappen mennen: elf kampioenen gekroond

Enkele weken geleden konden de menkampioenschappen op de Hippiade geen doorgang vinden vanwege het hete weer. Dit weekend werd dat ingehaad, in Wenum Wiesel. Maar liefst elf nieuwe KNHS kampioenen werden daar gekroond.

Op het KNHS kampioenschap samengesteld mennen streden 104 menners om de felbegeerde nationale titels in de klassen L en M. Het kampioenschap bestond uit elf verschillende rubrieken en werd verreden op de fijne terreinen van SWM Wenum-Wiesel, die ook de organisatie goed voor elkaar had. Op zaterdag werd de dressuur en vaardigheid gereden, op zondag wachtte de deelnemers een uitdagende marathon onder prima weersomstandigheden. De zes hindernissen, waaronder de dit jaar vernieuwde waterhindernis, zorgden voor de nodige verschuivingen in het klassement.

Enkelspannen pony’s

Wendy Boeckhout won op overtuigende wijze de klasse L voor enkelspannen pony’s, de grootste rubriek met 21 deelnemers op de startlijst. Wendy wist haar eerste plaats na de dressuur en vaardigheid vast te houden in de marathon en mocht de hoogste trede van het podium beklimmen. In de klasse M reed Geert van Dijk naar de titel door een tweede plaats in de dressuur en marathon en winst in de vaardigheid.

Enkelspannen paard

Bij de enkelspannen paard in de klasse L waren er 12 starts en ging Daphne Pouwels er met het kampioenslint vandoor. Kim de Groot won de klasse M met een mooie voorsprong, mede door haar overwinning in de dressuur.

Tweespannen pony’s

Hindriëtta Lamein reed een constante wedstrijd en won het KNHS kampioenschap voor tweespannen pony’s in de klasse L. In de klasse M ging de titel naar Raymon Leliveld die mede door zijn goede marathon op de slotdag zijn tien concurrenten de baas bleef.

Tweespannen paard

Bij de tweespannen paard werd John Castelijns kampioen in de klasse L en het kampioenslint van de klasse M ging met Jelmer Chardon mee naar huis.

Vierspannen

Er kwamen vijf ponyvierspannen naar Wenum-Wiesel. De gecombineerde L/M klasse werd met ruime voorsprong gewonnen door Eline Geurs. Er streden eveneens vijf vierspannen om de felbegeerde KNHS titel bij de paarden. De winst in deze rubriek ging naar de Belgische deelnemer Jonas Corten.

Tandems

Er was een gecombineerde klasse voor de zeven ingeschreven tandems. Cas Hendriks wist alle onderdelen op naam te schrijven en won de rubriek met overmacht.

Klik hier voor de volledige uitslag.

Bron: KNHS