KNHS past Hippiadeprogramma op donderdag aan

Vanwege de weersverwachtingen heeft de KNHS het programma van de eerste dressuurdag van de Hippiade op donderdag 14 augustus aangepast. Zo worden rubrieken verplaatst naar andere ringen op het terrein en zal er ook in de Amaliahal worden gereden. Daarnaast gelden diverse andere maatregelen op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo.

Allereerst worden de L1 en L2 rubrieken bij de paarden verplaatst naar de ringen die direct naast de vaste tribune gelegen zijn op het hoofdterrein (ringen 2 en 3). Deze rubrieken lopen de hele dag door en juist in de middag en vooravond geven zowel tribune als aanwezige bomen veel schaduw, waardoor er niet in de zon gereden wordt.

Verplaatsing naar Amaliahal

De klasse B paarden wordt op zijn beurt in de ringen 4 en 5 verreden, maar door de vervroeging van starttijden zal deze rubriek voor de warmtepiek van de dag zijn afgewerkt. Ook de klasse B bij de A, B en C-pony’s zal tijdig klaar zijn, meer precies voor half twee. Een andere wijziging is de verplaatsing van de klasse B, categorie D/E naar de Amaliahal. Deze ruiters en hun pony’s zullen eveneens grotendeels in de ochtend hun rubriek afwerken, en voor de prijswinnende ruiters is ook hier de uitreiking direct aansluitend op medal plaza. Een compleet overzicht van het (gewijzigde) programma vind je hier.

Extra maatregelen

Naast alle programmawijzingen gelden de volgende maatregelen op de locatie van het Nationaal Hippisch Centrum, conform het geldende warmteprotocol.

· Extra waterpunten zijn beschikbaar voor koeling, waarbij het de bedoeling is dat deelnemers hun eigen emmers meenemen.

· Paarden mogen niet op het heetst van de dag op de trailers en vrachtwagens blijven staan (wanneer deze niet voorzien zijn van ventilatie of airconditioning).

· De goed geïsoleerde Beatrixhal kan worden gebruikt als koel/schaduwplek (hierin mag alleen aan de hand worden gestapt).

· Het terrein blijft open tot ver in de avond, zodat niemand op het heetst van de dag zijn paard hoeft te vervoeren. Houd voor het vervoer van en naar locatie de filemeldingen in de gaten en zorg voor voldoende (natuurlijke) ventilatie onderweg.

· De resultaten zullen (op online.equipe) direct inzichtelijk zijn, zodat deelnemers snel op de hoogte zijn en daar hun planning op aan kunnen passen.

Eigen verantwoordelijkheid

“Tot slot willen we benadrukken dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen wat voor zijn of haar paard het beste is en daar ook de eindverantwoording voor draagt”, aldus de KNHS. “Met alle deze maatregelen kunnen we de eerste dressuurdag van de Hippiade op verantwoorde wijze, met oog voor het welzijn van de paarden en ruiters, door laten gaan en hopen we op een mooie, sportieve dag voor de deelnemende combinaties.”

Bron: KNHS