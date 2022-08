Larissa Bijl met Inspector eerste Hippiade Kampioen 1m40

Voor het eerste was er ook een 1,40 m rubriek op de Hippiade, de Witte van Moort-prijs. Die werd na een spannende barrage gewonnen door Larissa Bijl en Inspector (v. Gentleman). Raf Kooremans werd tweede met Nini van HD (I'm Special de Muze), Weite Oldenziel was derde met Ofichem's Finn (v. Zirocco Blue VDL).

“Ik heb er geen woorden voor”, is de reactie van Larissa Bijl op het voorterrein. “Ik had het echt niet verwacht. Ik ben er super blij mee. Niemand foutloos en dan met vijf combinaties in de barrage. Dan ga ik er toch voor. Ik kon van hindernis 1 naar 2 een galopsprong minder rijden. Verder probeerde ik ritme te houden en kort te draaien. Inspector heeft een grote galop en daardoor kan ik vaak een galopsprong minder rijden. Dat is mijn voordeel geweest vandaag. Ze hadden gezegd: bij de eerste drie een feestje, dus dat wordt het.”

Eerste titel

Bijl (26) werkt als professioneel amazone bij Stal Knijnenburg in Deurne. “Inspector is mijn enige paard op dit niveau. Verder rijd ik voornamelijk jonge paarden. Dit is mijn eerste titel. Ik heb de moeder van Inspector, Diva, ook gereden. Inspector is een eigen fokproduct van Pascal Knijnenburg. Knijenburg is één van de eersten om Larissa te feliciteren. “Ik ben heel trots op Larissa. Normaal rijdt ze rustig en vandaag probeerde ze het een keer. Mooi dat het gelukt is.” Op de vraag of Inspector verkocht wordt heeft Knijnenburg nog geen duidelijk antwoord. “Dat is moeilijk. Er is wel vraag naar. Maar voor Larissa hebben we hem gehouden. Ik heb hem samen met Jos van Deurzen.”

Uitslag Hippiade 2022 springen klasse 1m40 sponsored by Witte van Moort:

Larissa Bijl met Inspector, foutloos in 40,14 seconden – KNHS-Regio Noord-Brabant Raf Kooremans met Nini van HD, foutloos in 41,27 seconden – KNHS-Regio Noord-Brabant Weite Oldenziel met Ofichem’s Finn, foutloos in 41,55 seconden – KNHS-Regio Drenthe

Uitslag

Bron: KNHS