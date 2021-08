M-kampioen Corné van Zanten: ‘Het waren zenuwslopende minuten’

Met zijn eigen gefokte paard Kind of Cooper reed Corné van Zanten naar de overwinning in de klasse M paarden op de Hippiade vandaag. Van de negen combinaties in de barrage was Van Zanten goed voor de snelste foutloze rit. “Het waren een paar zenuwslopende minuten op het einde. Om als tweede in de barrage te moeten starten en dan bovenaan te blijven staan, dat voelt super! Het is een snel paard, maar het moet allemaal nog wel gebeuren", aldus de kersverse kampioen na afloop. "Het was een mooie vlotte ronde met een goede tijd, maar of het genoeg is dat weet je natuurlijk pas als de laatste over de finish is.”