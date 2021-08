Milan Morssinkhof pakt kampioenstitel in klasse Z springen

In de klasse Z paarden stuurde Milan Morssinkhof zijn paard Checkpoint Chacco, voorheen het paard van zijn zus Skye, met lef de hindernissen over. Met 41,66 seconden en een foutloze ronde waren zij de beste van de negen combinaties in de barrage. Dit is niet de enige medaille voor Milan deze week, vorige week op het EK in Polen mocht hij al de zilveren teammedaille in ontvangst nemen.