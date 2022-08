Miranda Rongen KNHS Kampioen 2022 klasse Z2

Wat was het spannend in de klasse Z2 sponsored by Witte van Moort op de Hippiade in Ermelo! Met slechts een tiende punt voorsprong pakt Miranda Rongen de kampioenstitel met Kir Royaal (v. Desperado). Reserve-kampioen is Kim Noordijk met Kevin Costner Texel (v. Negro), die ook dik in de 73% reed. Stephanie de Frel scoorde het brons met Lolita.