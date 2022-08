Nederlandse kampioenstitels voor Imke Driessen, Femm van Eck en Caro Lize Wessels Boer

Vandaag sluiten we de negende dag van de KNHS Hippiade af met het springen voor de pony's. In de klasses 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90 en 1.00 wordt er gestreden om de fel begeerde titel KNHS Kampioen van het jaar 2022. Ook de titels in de klasse 0.60 A/B, 0.70 C en 0.90 D/E zijn nu verdeeld.

En we hebben een kersverse kampioen in het 0.60 categorie A/B. Weer een Brabantse en weer een prachtig getoiletteerde spierwitte pony. Chipie gereden door de 12-jarige Imke Driessen uit Mariaheide. “Het gaat niet altijd goed hoor, want Chipie gaat er ook nog wel eens langs, het gaat óf goed óf niet goed.” Nu liep alles prima. “De eerste ronde kreeg ik de tip van de gastjury om mijn hakken echt laag te houden, zeker ook boven de sprong. Dat deed ik de tweede ronde goed, maar daardoor verloor ik weer wat ritme”. Zo bleven de punten hetzelfde. “Natuurlijk ga ik de tips goed opvolgen, maar ik ga ook nu starten in een hogere klasse.”

Uitslag 0.60 categorie A/B

1. Imke Driessen met Chipie (regio Noord-Brabant) 0/ stijl 83,0 wvr 8,5

2. Zoë Boeve met O’Dyssee D.J. (regio Gelderland) 0/ stijl 82,3 wvr 8,5

3. Hanna Gubbels met Amadeus (regio Limburg) 0/ stijl 80,5 wvr 8,0

Femm van Eck met 84.5 punten kampioen

Femm van Eck is samen met haar c-pony Ginger Hippiade Kampioen in de springrubriek 0.70 cm! Met hele mooie punten op rijstijl wist Femm haar pony foutloos over de hindernissen te sturen. Met een Stijlscore van 84,5 en een Wijze-van-Rijdenscore van 8,0, heeft de combinatie laten zien wat goed springen is. Het commentaar van gastjuryleden Edwin Hoogenraat en Richard Kapteijn is dan ook lovend: “Femm zit super netjes op haar pony en Ginger is een hele fijne pony die lekker door de ring gaat!”

Uitslag 0.70 categorie C

1. Femm van Eck met Ginger (regio Utrecht) 0, stijl 84,5 wvr 8,0

2. Zara ten Voorde met Zazoe SK (regio Overijssel) 0, stijl 82,0 wvr 8,0

3. Isa Sipkens met Beau vd Oude Meerdijk (regio Drenthe) 0, stijl 80 wvr 8,0

Snelle barrage bezorgt Caro Lize kampioenstitel

Caro Lize Wessels Boer uit Meppel komt winnaar uit de bus in een barrage waar Jumping Amsterdam jaloers op zou zijn, aldus omroeper Johan Wilmink. En dan gaat het over de spannende ontknoping van de 0.90 categorie D/E. De ene razendsnelle rit volgde op de andere, soms werd de snelste tijd nipt verbeterd een andere keer werd er net te veel risico gelopen of viel het kwartje gewoon de andere kant op. Maar niet voor de 12-jarige Caro Lize, zij reed een barrage waarvan je eigenlijk meteen kon zien: Dit kan niet sneller! “Ik ben zo trots op mijn pony, ze is nog maar vijf en ik heb haar zelf opgeleid vanaf de eerste sprong! Ik durfde er helemaal voor te gaan want ze weigert echt nooit!’ Alsof ze er zelf bijna geen rol in had schuift ze alle lof naar haar pony met de toepasselijke naam Koetsiershoeve Championesse. Maar deze rit liet niets aan het toeval over. Terecht goud en dus prijkte de kampioenssjerp om de hals van de jonge pony.

Uitslag 0.90 categorie D/E

1. Caro Lize Wessels Boer met Koetsiershoeve Championesse (regio Drenthe) 0/28,93

2. Kathy Driessen met Denzel (regio Limburg) 0/31,83

3. Suus Braamhaar met Garcia (regio Overijssel) 0/32,2

Bron: KNHS