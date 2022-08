Parcoursbouwers Hippiade springen paarden aan het woord

Tim Frielink uit Haaksbergen en Jacques Wilmink uit Bentelo zijn verantwoordelijk voor de parcoursen tijdens deze Hippiadedag. Hoewel Tim op papier de hoofdbouwer is en Jacques de assistent zien ze zelf deze rolverdeling niet zo. Het duo trekt samen op en vult elkaar aan waar nodig. Tim: “We doen het ontwerpen en bouwen van de parcoursen redelijk gelijkwaardig of Jacques moet het anders zien.” Jacques: “Nee, daar kan ik me vinden. Tim maakt de eerste opzet voor de schetsen. Daar vind ik dan wat van of niet, en samen kijken we vervolgens of we het nog mooier kunnen maken.”

Het is voor dit op elkaar ingespeelde duo de eerste keer dat ze bouwen op de Hippiade. Tim benadrukt dat alle parcoursen origineel zijn. “We hadden het er van de week nog over dat we eigenlijk nooit een schets hebben gebruikt van een andere wedstrijd.” Jacques: “Dit is onze hobby en wij hebben er hobby in om zelf onze eigen parcoursen te schetsen.”

Niet te technisch en te hoog

“Wat we proberen te doen is dat we na de eerste manche ongeveer de helft foutloos over houden. De eerste manche dus niet te technisch en te hoog”, aldus Tim. “Na de eerste manche kijken we hoe de kwaliteit is en kijken we wat we in de tweede manche doen. Het belangrijkste is dat de mindere combinaties goed het parcours doorkomen. In de basis zijn de 1.00m en 1.10m relatief simpele parcoursen, ook op een kampioenschap. In de 1.20, 1.30 en 1.35 kun je wat meer gaan selecteren.”

Goede sport en een mooie winnaar

Jacques: “We bouwen eigenlijk in lijn met de rest van het jaar en gaan hier niet extra technische opgaven vragen van paard en ruiter.” Tim: “Wat we zeker niet willen is veel combinaties met veel strafpunten.” “Onder aan de streep is het belangrijkste dat iedereen heel thuis komt en fijn heeft gereden. Tweede doelstelling is goede sport en een mooie winnaar en dat alles bij elkaar maakt een dag geslaagd”, besluit Jacques.

Bron: KNHS