Prachtige kampioenen gehuldigd op de derde Hippiadedag

Vandaag was de derde dag van de Hippiade in Ermelo. In de dressuur was het de beurt aan de klasse L2, M1, Z2 en ZZ-licht. Daarnaast mochten de springruiters zich vandaag opmaken voor de klasse L, M, Z en ZZ. Naast de spring- en dressuurrubrieken begon vandaag ook de Hippiade voltige met de klasse B en L.

Voor de eerste keer medailles voor Renate van Uytert – van Vliet op de Hippiade

Na twee ritten met haar paarden Just Wimphof en Johnny Depp mag Renate van Uytert – van Vliet twee medailles in ontvangst nemen op Medal Plaza. Met Just Wimphof is Renate kampioen in het ZZ-Licht. Maar liefst 72,238% kregen zij van de juryleden.

Uitslag Dressuur klasse ZZL:

Renate van Uytert – van Vliet (Heerewaarden) – Just Wimphof (v. De Niro), 72,238% Micky Schelstraete (Gemonde) – Cachet L (v. Jazz), 70,905% Romy Bemelmans (Hulsberg) – Haisai (v. Apache), 69,095%

Goedlachse Bart Veeze sleept Z2-titel in de wacht met Kyton

Alle juryleden hadden Bart Veeze en de KWPN-hengst Kyton (v. Ferguson) unaniem op de eerste plaats staan. Met een score van 74,56% was de overwinning in de klasse Z2 een feit. De hoeveelste overwinning, dat weet Bart niet meer precies.

Uitslag Dressuur klasse Z2:

Bart Veeze (Lochem) – Kyton (v. Ferguson), 74,559% Mara de Vries (Poederoijen) – Appstore (v. Abercrombie), 71,961% Renate van Uytert – van Vliet (Heerewaarden) – Johnny Depp (v. Bordeaux), 71,961%

Dubbele zege voor Saskia van Es op de Hippiade

Dressuuramazone Saskia van Es reisde voor de Hippiade dressuur vanaf haar opleidingsstal in Zuid- Limburg af naar Ermelo. Voor niet één maar wel twee overwinningen mocht zij het podium op Medal Plaza betreden. Saskia sleepte met de paarden Fenomonon en Look like Flame de gouden medailles van het L2 met 75,17% en het M1 met 71,11% binnen.

Uitslag Dressuur klasse M1:

Renate van Uytert – van Vliet (Heerewaarden) – Johnny Depp (v. Bordeaux), 71,961% Sanne van der Giessen (Papendrecht) – Las Vegas (v. Jazz), 70,167% Jessica Nijpjes (Middelburg) – Luna (v. Governor), 68,722%

Uitslag Dressuur klasse L2:

Saskia van Es (Voerendaal) – Fenomonon (v. Franz Ferdinand), 75,167% Amber Hage (Hoogerheide) – Mercurius ACM (v. Dream Boy), 73,000% Carina Bijlhouwer (De Zilk) – Kaliber (v. Chagall D&R), 71,444%

Bert Jan Zuidema pakt goud in ZZ met zevenjarige Juventus

De beste 29 ZZ-combinaties van Nederland streden vanmiddag op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo om de KNHS-kampioenstitel. In de barrage kwamen tien ruiters aan start en lang leek Ernesto Canseco er met de gouden plak van door te gaan. Totdat Bert-Jan Zuidema met de pas zevenjarige Juventus in de ring verscheen. Met een tijd van 41,40, twee seconden sneller dan Canseco, wist hij de kampioenstitel te veroveren. ”Juventus deed fantastisch mee!”, aldus Zuidema.

Uitslag ZZ springen paarden:

Bert-Jan Zuidema (Zuidwolde) – Juventus (v. Glasgow-W Vh Merelsnest), 0/0-41.40 sec. Ernesto Canseco (Boijl) – Gullit HBC (v. Cantos), 0/0-43.43 sec. Rens Spreuwenberg (Kessel Lb.) – Hüpen’s Chin Champ (v. Chin-Chin), 0/0-48.08 sec.

Lef in de barrage levert Milan Morssinkhof de kampioenstitel op!

In de klasse Z paarden stuurde Milan Morssinkhof zijn paard Checkpoint Chacco, voorheen het paard van zijn zus Skye, met lef de hindernissen over. Met 41,66 seconden en een foutloze ronde waren zij de beste van de negen combinaties in de barrage. Dit is niet de enige medaille voor Milan deze week, vorige week op het EK in Polen mocht hij al de zilveren teammedaille in ontvangst nemen. ”Hopelijk kunnen we ook nog een EK rijden”, verteld Morssinkhof enthousiast.

Uitslag Z springen paarden:

Milan Morssinkhof (Hierden) – Checkpoint Chacco (v. Chacco-Blue), 0/0-41.66 sec. Britt Schaper (Ommen) – Bad Boy (v. Zilverstar T), 0/0-43.16 sec. Monique Aarts (Tilburg) – Izabella L (v. Entertainer), 0/0-43.75 sec.

Goud voor Corné van Zanten met eigen fokproduct Kind of Cooper

Met zijn eigen gefokte paard Kind of Cooper reed springruiter Corné van Zanten naar de overwinning in de klasse M paarden. Van de negen combinaties in de barrage waren zij de snelste foutloze combinatie met 37.33 seconden. ”Het waren zenuwslopende minuten”, aldus Corné.

Uitslag M springen paarden:

Corne van Zanten (Lelystad) – Kind Of Cooper (v. Connect), 0/0-37.33 sec. Gert van den Hof (Slagharen) – Cooper Z (v. Conradin KB), 0/0-37.63 sec. Eva Oude Wolcherink (Rossum Ov.) – Ideaal SDH (v. Carambole), 0/0-37.94 sec.

John Driessen verrassend kampioen L springen met Leike

Twaalf combinaties wisten door te dringen tot de barrage in de klasse L springen. De winst ging naar John Driessen die gecontroleerd een strakke barrage neerzette in een razendsnelle tijd. Het zilver ging verdiend naar Marianne Wortel die een gedurfde barrage reed. Cheryl Borsboom kreeg de bronzen medaille omgehangen.

Uitslag L springen paarden:

John Driessen (Beesel) – Leike (v. Arezzo VDL), 0/0-35.52 sec. Marianne Wortel (Wolvega) – Golden (v. Arezzo VDL), 0/0-35.84 sec. Cheryl Borsboom (Bergschenhoek) – Condillo Z (v. Candillo Z), 0/0-39.39 sec.

Eerste kampioenen gehuldigd op de Hippiade voltige

Vandaag is de Hippiade voltige van start gegaan. De deelnemers zorgden meteen voor een gezellige kleurrijke sfeer op de Hippiade die dit jaar helaas zonder publiek plaatsvindt. Maartje Evink ging er met de titel Solo klasse B vandoor. Team Zuidenveld 1 ging er met het goud vandoor in de klasse B Teams. Bij de klasse B Pas de Deux kregen de Flevoruiters de gouden medaille omgehangen.

Blije Kampioenen in de klasse L voltige

Vanmiddag streden de beste voltigeurs van Nederland om de gouden medaille in de klassen L solo, L team en L pas de deux. Anica de Boer, uit KNHS-Regio Overijssel, werd KNHS- kampioen in de klasse L solo op het paard Escape dat gelongeerd werd door de ervaren Maureen Hekert. De Flevoruiters 2 uit Dronten, mogen zich het beste voltigeteam van Nederland noemen in de klasse L. Dit gouden team bestaat uit: Irene van Eijden, Manon van de Veer, Lazise Westerink, Yvonnne van de Hem, Aniek Rigter en Sietske de Jong, paard Borsodi Time en longeur Irene Huisman. Isabella Delemarre en Isalotte van Agteren van voltigevereniging Anydale uit KNHS-regio Noord-Holland pakten op het paard New Market Boom Box het goud bij de Pas de Deux in de klasse L. Deze mooie prestatie werd geleverd met Moneke Valenkamp als longeur.

