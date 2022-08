Robin van Lierop KNHS-kampioen 2022 klasse ZZ-licht

Robin van Lierop is met Kardinale-Utopia Rs2 (v. Glock's Toto Jr) kampioen geworden in de klasse ZZ-licht sponsored by Witte van Moort op de Hippiade 2022. Met een gemiddeld percentage van 74,660% was de kampioenstitel voor Van Lierop. Linda Verwaal werd tweede met James Bond Lvd (v. Jazz) en Jessica Buying derde met Káeny (v. Governor).