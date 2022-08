Sam Lotus, Sanne van Hoof en Olivia de Visser winnen titels op laatste Hippiade-dag

In Ermelo staat vandaag de laatste dag van de Hippiade op het programma en zijn er titels te verdienen in de klasses 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90 en 1.00 in het springen voor de pony's. Sam Lotus mag zich een jaar lang Nederlands kampioen noemen in de klasse 0.50 A/B. Sanne van Hoof wint de titel in de klasse 0.80 C en de kampioenstitel in de klasse 0.90 C is voor Olivia de Visser.

Drie witte pony’s mochten zich opstellen om de eerste kampioenslinten ooit in de klasse 0.50 cm categorie A/B in ontvangst te nemen. Het was de pony Silverstar gereden door de 14-jarige Sam Lotus Reuling uit Winterswijk die de kampioenssjerp omgehangen kreeg. Met 87,5 punt, opgebouwd uit een 8,5 voor de wijze van rijden en twee negens voor houding en zit en de algemene indruk. ‘Gastjuryleden Edwin Hoogenraat en Richard Kapteijn waren erg enthousiast over de rit. Er zat nog een hoger punt in voor de wijze van rijden als één wending beter was gegaan. “Tja, de wending richting de uitgang was dat”, lacht Sam. De veertienjarige rijdt nog maar sinds dit voorjaar officiële wedstrijden. ‘Daarvoor reed ik op allemaal verschillende pony’s, maar ik ben zo blij dat ik Silverstar nu mag rijden.’ De prachtige pony is nog maar 6 jaar en meet 1.16, maar vormt zeker nog een passende combinatie met Sam. Of ze nu een klasse hoger gaat springen weet ze nog niet: “Even overleggen met de eigenaren.”

Uitslag 0.50 A/B

1. Sam Lotus Reuling met Silverstar (regio Gelderland), 0/stijl 87,5 wvr 8,5

2. Sara Kolenbrander met Streepje (regio Overijssel), 0/ stijl 87,0 wvr 8,5

3. Jolie Grachten met Little Prince (regio Limburg), 0/ stijl 80,5 wvr 8,0

Sanne van Hoof Nederlands kampioen 0.80

Uit Brabant komt de nieuwste kampioen in de klasse 0.80 categorie C en ze heet Sanne van Hoof. Met haar pony Roosendaal’s Lollipop stond ze na de Brabantse kampioenschappen nog reserve voor de Hippiade. “Daar nam ik veel risico en toen begreep de pony het niet en stopte.” Hoewel ze ook wil zeggen dat ze het heel jammer vindt voor degene die dan uitgevallen is, was ze blij dat ze toch nog naar Ermelo mocht afreizen. “Afgelopen Indoorkampioenschappen wonnen we ook, toen nog in de klasse B.” Vandaag had Sanne haar snelle barragerit voorbereid met haar moeder. “Daarna kijk ik niet meer naar hoe anderen het doen, maar hou ik me aan mijn eigen plan.” De 11-jarige amazone gaat nu 0.90 starten. Wie weet zien we haar op de Indoorkampioenschappen wel weer.

Uitslag 0.80 categorie C

1. Sanne van Hoof met Roosendaal’s Lollipop (regio Noord-Brabant) 0/62,13 0/32,13

2. Feline Asbroek met Hatsikidee (regio Overijssel) 0/61,11 0/32,53

3. Alyssa de Greef met Mebo’s Jessica (regio Gelderland) 0/68,19 0/34,77

Dolblije Olivia de Visser kampioen 0.90

Een dolblije Olivia de Visser is de kersverse kampioen in de klasse 0.90 met haar C-pony CWRTS Fifty Shades. Olivia over haar winnende rit, “In de eerste ronde maakten we een paar kleine foutjes, maar we bleven gelukkig wel foutloos. In de barrage gingen we ervoor en dat pakte heel goed uit.” Voor deze belangrijke wedstrijd heeft Olivia goede training gehad van haar vaste trainers Pascal en Koen. Verder heeft ze lekker buitengereden en was de voorbereiding niet anders dan bij een normale wedstrijd. De gouden tip van Olivia voor iedereen die ook graag kampioen wil worden: “Let op je ademhaling als je zenuwachtig bent, doe wat je altijd doet en houd je aan de plan tijdens het rijden van het parcours. Dan komt helemaal goed!”

Uitslag 0.90 categorie C

1. Olivia de Visser met CWRTS Fifty Shades (regio Gelderland), 0/35,9

2. Sanne Koppelaars met Noa (regio Noord-Brabant), 0/42,58

3. Denise Korf met Chico (regio Flevoland) 4/32,68

Volg alles over de laatste Hippiade-dag hier op KNHS.nl