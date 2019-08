Springkampioenen klassen L en M gehuldigd

Hanna Heetkamp, Britt van Berlo en Babette Hans zijn de kampioenen in het L-springen. Alicia Bocken, River Morsinkhof en Nikkie Tol reden naar de titels in het M-springen op de Hippiade in Ermelo.

Hanna Heetkamp snelt naar winst in Harcour prijs klasse L cat. A/B

Onder toeziend oog van het toegestroomde publiek werd op een zonovergoten Hippiade de kampioenschap springen klasse L cat. A/B verreden. De vijf barragedeelnemers hadden flink het gas erop. Maar het was Hanna Heetkamp die met haar pony Browny het snelste rond reed en aan het kortste eind trok.

De voormalig manegepony schittert nu al twee jaar in de ring met Hanna. Dit was echter hun laatste wedstrijd samen omdat Hanna nu te groot voor Browny begint te worden. Enthousiast vertelt de kersvers kampioene: ‘Het ging echt super goed vandaag! Browny was lekker snel en hij had de smaak goed te pakken. Hij kan heel fijn springen, maar ook dressuur rijden en crossen. Meestal is hij heel relaxt, maar hij kan ook heet zijn wanneer het moet. Wat misschien wel helpt is dat we altijd een schepje haver door zijn voer doen voor een wedstrijd’, vertelt Hanna lachend.

Harcour prijs | klasse L categorie A/B

1. Hanna Heetkamp (PC de Heemruiters, Marienheem) – Browny, 0/0/31.59 sec.

2. Jezebel Visser (PC Geldropse Jagertjes, Geldrop-Mierlo) – M & M, 0/0/31.85 sec.

3. Renzo Zoer ( PC Koekange e.o., DeWolden) – First Lady, 0/0/32.49 sec.

Britt van Berlo: “We zijn samen een goed team”

Met een verschil van ruim drie seconden was Britt van Berlo de snelste foutloze in de klasse L, categorie C, met haar pony Eikenhorst’s Amalia. Dat leverde de elfjarige amazone de Hippiade-titel op.

“Mijn pony is heel goed in kort draaien. We zijn samen een heel goed team. Ik ben nu voor het eerst Hippiade-kampioen en ook al Brabants kampioen. Dit is mijn eerste jaar in het L en ik blijf nog wel een jaar in het L. Ik wil nog wel naar het M. Of ik dan nog door ga, hangt er van af of ik dan niet te groot ben voor haar. Ik heb Amalia nu een jaar. Ze was al een paar keer Brabants kampioen heeft al hele goede prijzen gewonnen”, vertelt de elfjarige Britt, die net begonnen is in groep 8.

Harcour prijs | klasse L categorie C

1. Britt van Berlo (PC ’t Gulden Spoor, Asten) – Eikenhorst´s Amalia, 0/0/31.47 sec.

2. Mayke Leusink (PC de Molenruiters, Rekken) – Chico, 0/0/34.90 sec.

3. Daan Veldhuis (PC Isidorusruiters, St. Isidorushoeve) – Mandy, 0/0/36.57 sec.

Babette Hanse wint springen L categorie D/E: ‘Een complete verassing’

In de Harcour klasse L cat. C/E ging de overwinning naar Babette Hanse met haar 16-jarige pony Countrys Boy. Na de eerste ronde volgde een lange zenuwslopende barrage waarin maar liefst 29 deelnemers van start gingen. Babette Hansen reed met haar pony Countrys Boy als eerste de ring in tijdens de barrage en tot ieders verassing bleef haar snelle tijd tot het einde staan.

De kersverse kampioene vertelt: ‘Het ging vandaag echt heel goed. Tijdens de eerste ronde was mijn pony super snel en druk, maar in barrage was hij juist wat rustiger. Ik dacht niet dat we nu snel genoeg zouden zijn, dus het was een complete verassing toen bleek dat we hadden gewonnen. Mijn zus Maud reed Countrys Boy eerst, maar nu heb ik hem sinds begin dit jaar onder het zadel. Hij is echt heel lief en is dol op aandacht, alleen kan hij niet zo goed stilstaan’, eindigt Babette lachend.

Onder de deelnemers van de klasse L cat. D/E zagen we ook veel bekende springruitertjes. Zo ging de Ava Eden van Grunsven van start, de dochter van Olympische dressuurkampioene Anky van Grunsven. Maar ook EK-deelnemer Mark Houtzager kwam speciaal vanuit Rotterdam een dagje naar Ermelo om zijn dochter Nina Houtzager aan te moedigen die meereed met haar pony Missouri VDK en uiteindelijk als zesde eindigde.

Harcour prijs | klasse L categorie D/E

1. Babette Hanse (PC Flevoruiters, Dronten) – Countrys Boy, 0/0/32.50 sec.

2. Vince Nanning (PC De Heideruiters, Ommen) – Tomboy, 0/0/34.49 sec.

3. Jesse Berkers (PC De Gransruitertjes, Lattrop) – Dynamite H, 0/0/35.43 sec.

Familiesucces voor familie Bocken compleet

Nadat Emma Bocken Nederlands Children-kampioene werd en EK-teamgoud won maakte haar zus Alicia op de Hippiade het familiesucces compleet. Met Arkan pakte ze de titel in het M-springen DE. De ereronde reed Alicia met haar bonte ruin heel rustig en beheerst. “Ik denk dat hij wat last van de warmte had en hij is normaal ook heel rustig”, zegt Alicia nuchter. “Mijn barrage liep heel fijn. Arkan ook. Ik had met mijn moeder de lijnen precies uitgestippeld. Ik ben anderhalf jaar jonger dan Emma. Die heeft me aangemoedigd via ClipmyHorse. Ze was zwemmen met haar vriendje. Arkan is nu 19 jaar oud en heeft met mijn tante deelgenomen aan het EK voor Zweden. Het is een hele fijne, frisse pony. Emma heeft ook met hem gereden. Hij is al vaker kampioen geweest op de Hippiade. Ik hoop nog een keer kampioen te worden.”

In de barrage M DE, waarvoor zich 16 van de 40 combinaties plaatsten, was Alicia vijf seconden sneller dan Chantal Nijhof met Elshof Emma. Liza Meenhuis maakte het succes voor de familie uit Rossum compleet door als derde te eindigen met Vida Loca.

Harcour prijs | klasse M categorie D/E

Alicia Bocken (PC Weert, Weert) – Arkan, 0/0/34.29 sec.

Chantal Nijhof (PC de Pasruiters, Neede) – Elshofs Emma, 0/0/39.57 sec.

Liz Meenhuis (PC de Rossruiters, Rossum Ov.) – Vida Loca, 0/0/39.98 sec.

Twee kampioenen in het M-springen, cat. C

Het gebeurt niet vaak dat er in de barrage dezelfde tijd wordt gereden. Wel op de Hippiade en nog wel voor de gouden plak. River Morsinkhof en Nikkie Tol reden hun barrage foutloos in een tijd van 34.37 seconden. Daarmee moet er een gouden medaille extra besteld worden.De laatste starter, Lotte van der Kaaij, maakte het nog spannend. Met Sjakkalakka MH stopte de tijd op 34.74 en dat was goed voor brons. Faye Louise Vos, dochter van de internationale springruiters Robert en Annet Vos, eindige als vierde. Ava Eden van Grunsven, de dochter van Anky, reed haar pony Pino naar de zesde plaats in het kampioenschap.

Harcour prijs | klasse M categorie C

Nikkie van Tol (PC Reigersburgh, Waddinxveen) – Storm, 0/0/34.37 sec.

River Morssinkhof (PC de Trippelaartjes, Hierden) – White Diamond, 0/0/34.37 sec.

Lotte van der Kaaij (PC Sjaerdema-liauckemaruiters, Franeker) – Sjakkalakka MH, 0/0/34.74 sec

Bron: KNHS