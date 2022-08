Twee springkampioenen op vierde Hippiade-dag

Een zeer geslaagde vierde Hippiade dag met maar liefst zeven gehuldigde kampioenen. In het springen was het nog even spannend, maar werden er uiteindelijk twee overduidelijke kampioenen gehuldigd in de rubrieken 1.10 en 1.20 meter. Marcella Berends en Joyce Wiegersma mogen zichzelf na vandaag Nederlands kampioen noemen.

Het 1.10m springen voor pony’s in de categorie D/E was deze vrijdag het eerste springonderdeel. De rubriek, die twee manches kende en vaak beslist wordt in de barrage had na de 2e manche direct een duidelijke kampioen. Marcella Berends had het ‘geheel in eigen hand’ zoals ze dat zeggen. Als laatste deelneemster hoefde ze alleen maar foutloos te blijven voor de titel. En de 17-jarige Drentse hield het hoofd koel en deed samen met haar voorzichtig springende Italiëtte du Vlist precies dat! Zo kende deze rubriek geen barrage, maar de ontknoping was daardoor niet minder spannend.

‘Eigenlijk niet geselecteerd’

Marcella Berends lijkt zelf nog wel een beetje verbaasd nadat ze de ring uitkomt na de prijsuitreiking. “Ik had me in eerste instantie niet geselecteerd na de Drentse kampioenschappen in Exloo, maar werd later gebeld dat ik toch mee mocht doen hier.” Ze legt uit dat haar merrie aan één oog blind is en tijdens de regiokampioenschappen wat last had van de laaghangende zon. Hoewel deze vrijdag ook prachtig zonnig begon had haar E-pony merrie nergens last van. De eerste manche was behoorlijk selectief en Marcella startte bij de laatste deelnemers. “Bij de D-pony’s zag ik dat er echt veel fouten gemaakt werden op het overbouwde water, maar omdat ik wist dat ‘Ita’ dat wel springt ging ik vol vertrouwen van start.” Bij de E-pony’s was het gek genoeg niet het water de scherprechter, maar de driesprong zorgde wel met enige regelmaat voor het probleem. Ook daar kwam Marcella geen moment in de problemen.

Twintig ruiters naar tweede manche

De beste 20 combinaties mochten van start in de tweede manche. Dat was iedereen die 12 strafpunten of minder had. Heel lang leek het erop dat het een barrage van alle vierfouters zou gaan worden en dat waren er acht toen Marcella de ring in kwam en het keurig en koel afmaakte. Een mooie afsluiting van de ponytijd voor de combinatie. “Ik vind het voor Ita zo genoeg geweest, we gaan met haar een veulentje fokken en ik ga verder bij de paarden.”

Geen barrage nodig in 1.20m cat. D/E

Het 1.20m springen D/E verliep nagenoeg hetzelfde als de eerdere rubriek deze dag. In de selectieve eerste manche reden twee combinaties foutloos. Van deze twee was het alleen Joyce Wiegersma die met haar coöperatieve ruin Aldancer ook in de tweede omloop geen enkele fout liet noteren en zich terecht kampioen kan noemen.

Ze is 16 jaar en heeft niet het hoogste woord, de uit Wieringermeer afkomstige Joyce Wiegersma, maar met haar pony communiceert ze als de beste. In de vijf jaar dat ze met de paardgefokte Aldancer rijdt heeft ze ongeveer ieder kampioenschap op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo meegereden. Zelfs afgelopen woensdag was ze er nog in de klasse Z1 dressuur. Met een uitslag ergens in de middenmoot verliep de dag toen niet helemaal zoals gehoopt, maar gelukkig viel vandaag alles op z’n plek. “De eerste manche was duidelijk moeilijker dan de tweede, maar gelukkig bleef ik beide parcoursen foutloos”. Aldancer is volgens de familie een heerlijke pony, hij had vijf jaar geleden toen ze hem kochten alleen nog maar dressuur gelopen, toch kocht de familie Wiersema hem omdat ze zagen dat hij veel springvermogen heeft. “Daarnaast heeft hij gewoon ook een heel fijn karakter en is hij altijd kalm.” Joyce jongere zusje kan eigenlijk niet wachten om de teugels over te nemen, maar ze moet nog even geduld hebben want Joyce wil graag haar ponytijd afronden in de klasse Z2 dressuur en het 1.30m springen.

