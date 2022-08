Tweede Hippiadedag goed voor 13 pony-dressuurkampioenen

De regen kwam vandaag geregeld naar beneden, maar dat mocht de pret absoluut niet drukken. Het werd een prachtige tweede Hippiadedag op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo met liefst 13 geweldige kersverse KNHS-kampioen. Alle winnaars werden feestelijk en onder grote belangstelling van het publiek gehuldigd op Medal Plaza aan de rand van het strodorp.

Maddy Dijkshoorn zit in een winning-flow dit jaar. Na twee geweldige zilveren medailles op het Europees Kampioenschap voor Pony’s deze zomer in Strzegom, voegt ze nog een mooie gouden plak in de klasse Z2 cat. D/E aan haar erelijst toe. Met haar toppony Boogie De L’Aube was ze met een score van 76,558 in de Kür op muziek de concurrentie te sterk af.

Feline Niessen maakt familiefeestje compleet met titel in de klasse Z1 cat. D/E

Nadat haar zusje Esmae Niessen eerder vandaag al het goud kreeg omgehangen, was het nu de beurt aan Feline Niessen om gehuldigd te worden in de klasse Z1 cat. D/E. Dat maakt het feestje voor de familie Niessen uit het Limburgse Schaesberg compleet. Feline vertelt blij na de prijsuitreiking: “Ik ben heel tevreden over de proeven die ik heb laten zien vandaag. De eerste proef was iets spetterender waardoor er wat kleine foutjes ontstonden en de tweede proef reed ik wat meer op safe. Maar het blijft gewoon heel vet om hier in Ermelo te rijden en het is altijd mooi om te winnen.”

Indy Schneider pakt vierde titel op rij met Roosendaal’s Miracle

Het is de 13-jarige Indy Schneider (Regio Zuid-Holland) met haar pony Roosendaal’s Miracle weer gelukt! Na KNHS-titels in de klasse B, L2 en en M1/M2 komt daar vandaag een prachtige gouden medaille en KNHS-titel in de klasse Z1/Z2 cat. C bij. “Een droom die uitkomt! Ik was ook echt zenuwachtig voor mijn proef vandaag. Het was mijn droom om in de klasse Z te rijden en dat we deze ook winnen is fantastisch!”, aldus de enthousiaste kampioene na de prijsuitreiking.

Amy Vos pakt goud in de klasse L1 cat. A/B

Ze kwam, zag en overwon. Amy Vos mocht dit jaar met haar pony Pancho voor het eerst kampioenschap rijden op het Nationaal Hippisch Centrum en pakte direct de overwinning in de klasse L1 cat. A/B. “Ik vond het heel leuk om hier zijn. Wel een klein beetje last van gezonde spanning maar super blij dat ik heb gewonnen!”

Jacky van Leeuwen pakt voor het eerst goud in de klasse L2 cat. A/B

Nog niet eerder kreeg Jacky van Leeuwen de gouden medaille omgehangen op een KNHS Kampioenschap. Maar vandaag mocht ze vol trots plaatsnemen op de hoogste treden van het podium na haar winst in de klasse L2 cat. A/B met haar pony Puck. “Ik rijd mijn pony nu ongeveer twee jaar en we hebben samen al best veel wedstrijden gereden maar nog nooit eerder kampioen. Tot nu dan! Tijdens de KNHS Indoorkampioenschappen afgelopen winter waren we wel al vierde, maar nu eindelijk op het podium en ook nog eens goud. Echt heel gaaf!”, aldus de 12-jarige kersverse kampioene.

Dubbelfeest voor Ima van der Velden

De dag van Ima van der Velden kan niet meer stuk. De tienjarige amazone uit Gemonde mocht vandaag niet één keer, maar liefst twee keer plaatsnemen op de hoogste trede van het podium in Medalplaza. Ze werd gehuldigd als kampioen in zowel de klasse L1 cat. C met Gesa’s Ferina als de klasse L2 cat. C met Woldberg’s Tobias. Dubbel feest dus. Ima: “Ik ben super blij en ik had het echt niet verwacht om vandaag twee keer te winnen.”

Wederom KNHS-titel voor Floor Kulik in de klasse M1/M2 cat. A/B

Floor Kulik doet het weer met haar pony met haar pony Remito’s Leutseveld’s Mila! Op de palmares van de pas 11-jarige amazone staan al overwinningen in de klasse L2 cat. A/B en M1 cat. A/B en daar komt nu een kampioenstitel in de klasse M2 A/B erbij. Het was nog geen vanzelfsprekendheid dat Floor hier vandaag kon deelnemen want de dagen ervoor was ze flink ziek. Gelukkig was ze op tijd opgeknapt om op de Hippiade te rijden. “Gisteren zat ik voor het eerst weer even 5 minuutjes op mijn pony. Vandaag ging het al weer een stuk beter en kon ik fijn rijden. Ik ben echt heel blij!”

Britt Kikkert-Van der Linde wint M1/M2 cat. C

De gouden medaille in de klasse M1/M2 cat. C gaat met de 12-jarige Britt Kikkert van der Linden en haar pony Allstar mee naar Texel. Dit is niet de eerste keer dat Britt gehuldigd wordt op MedalPlaza en ook niet de eerste keer dat Allstar Texel een medaille in de wacht sleept. Er is in de afgelopen jaren al heel wat eremetaal naar Texel verscheept, maar het verveelt zeker nog niet. “Elke overwinning is leuk en speciaal”, aldus Britt.

Eerste kampioenstitel voor Esmae Niessen in de klasse L1 cat. DE

Esmae Niessen kwam al eens heel dichtbij, maar won nog nooit het goud op een KNHS Kampioenschap, tot vandaag. Met haar pony Dempsy Sil behaalde ze de hoogste score in de klasse L1 cat. D/E. Esmae vertelt enthousiast: “Ik ben ontzettend blij met alle successen die we al hebben behaald. En dan vandaag kampioen worden, dat is natuurlijk geweldig! Het is echt gaaf om hier te zijn en mogen rijden. De sfeer, de ring, het publiek. Super!”

Yael Kooiker overtuigt in de klasse M2 cat. D/E

Met een overweldigende score van 73,056% was Yael Kooiker de overtuigende winnaar in de klasse M2 cat. DE. Het is haar eerste kampioenschapstitel op de Hippiade met haar pony Elexa. De dolgelukkige kampioene is nog helemaal overdonderd door haar succes. Ze vertelt dolgelukkig na de prijsuitreiking “Hij voelde met losrijden al heel fijn aan. Toen ging ik de ring in en het voelde heel apart. Hij was scherp aan het been en liep alle oefeningen mooi door. Echt heel speciaal. Ik kan het nog steeds niet geloven.”

Levi Heusinkveld pakt het goud met Tjiesto L.H. in de klasse L2 categorie D/E

Met een overtuigende score van 73,056% heeft Levi Heusinkveld (Ruurlo, Gelderland) met haar pony Tjiesto L.H. de gouden medaille veilig gesteld in de klasse L2 categorie D/E. “Ik ging zonder verwachtingen vandaag naar Ermelo. Het afgelopen seizoen en met de Gelderse seizoen liep ie wat meer terug maar vandaag ging het supergoed. Alle oefeningen gingen superstrak. Een paar dingetjes kunnen nog beter maar ik ben supertrots.”

Topscore voor Elin Buijs in de klasse M1 cat. D/E

Niemand kwam in de buurt van de hoge score van Elin Buijs met haar pony Wenums Veldzicht Kenzo in de klasse M1 cat. D/E. Een percentage van 75,778% leverde haar de gouden medaille en de kampioenschapstitel op. Met een glimlach van oor tot oor nam ze plaats op het podium op MedalPlaza. Tevreden vertelt Elin: “Het ging heel goed vandaag. Ik heb een fijn proefje gereden. Mijn pony was echt top in vorm. Super vet om hier te winnen. Het is alleen al een geweldige ervaring om hier te rijden. De sfeer is fantastisch!”

