Uitslagen Hippiade zondag 9 augustus: M1 t/m ZZL Paarden

Op zondag vonden de dressuurkampioenschappen plaats in de klasses M1 t/m ZZL voor de paarden. Ook waren er rubrieken voor vier- en vijfjarige paarden en werden twee 'Happy Athlete' prijzen uitgereikt. Hieronder de winnaars.

KNHS Door

1 – Jos Hogendoorn met Rulana T (KNHS Regio Zuid-Holland), 72.000%

2 – Demi Feijs met Royal 2B (KNHS Regio Limburg), 69.417%

3 – Pien Coppelmans met Octavo de Tjonger (KNHS Regio Noord-Brabant), 68.250%

1 – Ilse van Cranenbroek met ChemXpro x Prestwick (KNHS Regio Noord-Brabant), 70.750%

2 – Samara van der Eerden met Promise (KNHS Regio Zuid-Holland), 68.500%

3 – Claudia Grundmann met Mclaren (KNHS Regio Zuid-Holland), 68.334%

1 – Jos Hogendoorn met Pasquino DVB (KNHS Regio Zuid-Holland), 70.619%

2 – Joyce van Opbergen met Phaedra IsaBeau (KNHS Regio Noord-Brabant), 69.190%

3 – Neelke van Kollenburg met Orleya (KNHS Regio Noord-Brabant), 68.095%

1 – Kim Alting met Succession (KNHS Regio Noord-Brabant), 143.521

2 – Lotje Schoots met Valentino Ballante (KNHS Regio Utrecht), 142.671

3 – Nina van Rooij met Odinde T (KNHS Regio Noord-Brabant), 138.76

Podium Z2. Foto: Jacqueline van Tartwijk.

1 – Anouk Ivits met Pokerface (KNHS Regio Noord-Brabant), 141.062

2 – Rosalinde Heck met Organza Catrasse Texel (KNHS Regio Gelderland en Flevoland), 140.131

3 – Jaidy de Winter met Winters Soraya Unique (KNHS Regio Zuid-Holland), 138.996

1 – Robert-Jan de Visser met Son of Zalome (KNHS Regio Zuid-Holland), 75.417%

2 – Lemoni Dicker met Sovi Lena (KNHS Regio Utrecht), 73.584%

3 – Karlijn van Vugt met Sourz (KNHS Regio Groningen), 73.167%

1 – Marten Luiten met Secret USB (KNHS regio Groningen) 76.750%

2 – Wendy Kuiken met Rome USB (KNHS Regio Drenthe), 76.583%

3 – Geertje Hoogendoorn met Red Rock (KNHS Regio Noord-Brabant), 73.167%

Happy Athlete prijzen

Op zondag werden er twee Happy Athlete prijzen – gesponsord door Fruno’s – uitgereikt:

Demi Feijs met Royal 2B (M1)

“Onze jury vond het respect naar haar paard een heel groot compliment waard. De subtiliteit in het geven van de hulpen was zo goed dat het leek of alles vanzelf gaat. Hierdoor ontstaat een zeer vriendelijk en harmonieus beeld.”

Ilse van Cranenbroek met ChemXpro Westwick (M2)

“Het mooie harmonieuze beeld viel onze jury op. Tijdens het losrijden werd deze combinatie zeer vriendelijk voorgesteld waarbij het wederzijdse respect opviel.”

Alle uitslagen

Bron: KNHS / Horses.nl