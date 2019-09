Vaardigheidskampioenen gehuldigd in Ermelo

Op de Hippiade mennen werd voor zowel pony's als paarden, in tweespan, enkelspan en met de sulky de titels in de vaardigheid verdeeld. Veel blije kampioenen onder een stralend zonnetje.

Hindriëtta Lamein wint M/Z/ZZ met familiepony’s

In het kampioenschap vaardigheid voor tweespan pony’s in de klasse M/M/ZZ ging de titel naar Hindriëtta Lamein. Een mooi familiesucces want pony’s Karlo en Optimist liepen vorige week nog in het vierspan waarmee vader Roelf kampioen werd in Hengelo. Vader Roelf Lamein staat zenuwachtig aan de kant. “Je kunt beter zelf rijden dan toe moeten kijken”, vertelt hij. “Mijn dochters Hindriëtta en Lisanne Timmers waren vorige week grooms bij mij in Hengelo, en nu rijden ze hier zo goed, dat is echt geweldig.”

Alle pony’s zijn speciaal voor de familie, maar de nu 21-jarige Karlo is wel het meest bijzonder. “12 geleden mocht ik voor het eerst naar de Hippiade, dat was toen met Karlo. Wij wisten eigenlijk van niets maar het was geweldig. Dat hij nu met zijn 21 jaar nog zo meedoet, is echt speciaal.” Dochter Hindriëtta begint ook direct over Karlo. “Ik ben net zo oud als hij en echt met hem opgegroeid. Dat is wel heel bijzonder om daar een prijs mee te winnen. Vorig jaar was ik kampioen in de klasse L en het jaar daarvoor won ik brons, maar dit wel de mooiste overwinning.”

Uitslag vaardigheid tweespan pony’s M/Z/ZZ

1. Hindriëtta Lamein, Nyewold’s Karlo en Optimist (Waddenruiters)

2. Wim van den Brink, Flip en Peuk (Gouden Span)

3. Jelle Leliveld, Kompas Yris, Duco’s Sabine (Voornruiters)

Opnieuw succes voor Hooyer

Na zijn titel in vaardigheid klasse Z/ZZ tweespan paarden vanmorgen, mocht Albert Hooyer nogmaals de ereronde rijden, ditmaal met zijn paard Amy als enkelspan in de klasse Z/ZZ in handicap. ‘Ik zei toch dat vaardigheid mijn specialiteit is’, zegt Albert lachend. Amy is gewoon heel fijn in de galop en dat maakt het ook zo fijn om met haar een vaardigheidsparcours te rijden. We hebben al heel wat kampioenschappen samen gereden, maar zijn nog nooit Hippiade-kampioen geworden. Dat we nu direct twee titels pakken is wel de kroon op het werk.’

Uitslag vaardigheid enkelspan paarden klasse Z/ZZ

1.Albert Hooyer, Amy (MV Apeldoornsch Gerij, Apeldoorn)

2. Jaap van der Horst, Zorro (MV Rijnruiters)

3. Paul Versluis, Bombarie (MV Noordwolde)

Klazien Kleermaker winnaar enkelspan pony’s klasse Z

Met een grote glimlach op haar gezicht reed Klazien Kleermaker richting de prijsuitreiking voor de gouden medaille in de vaardigheidsklasse enkelspan pony’s Z. De gelukkige winnares vertelt: ‘Het is me gewoon drie keer op een rij gelukt om Hippiade-kampioen te worden, fantastisch! Eerst in de dressuur klasse M en vaardigheid klasse M en dan dit jaar in de klasse Z vaardigheid. Ik ben zo blij met deze pony die aan mij beschikbaar is gesteld door mijn moeder. Fleur is een absolute toppony en vanochtend deden we ook mee aan de klasse Z dressuur waar we vijfde werden. Het is vooral met dank aan mijn ouders dat ik hier nu sta. Het is voor ons een heel hectisch jaar geweest en dat maakt het extra speciaal om hier vandaag met zijn allen te winnen.’

Uitslag vaardigheid enkelspan pony’s klasse Z

1. Klazien Kleermaker, Fleur (MV Hierden, Hierden)

2. Melanie van der Welle-Becker, Havehoeve’s Floris (MV In Stap en Draf)

3. Geert van Dijk, Lady Luna (MV Margrietruiters)

Onne Verheul wint enkelspan pony’s ZZ

In de vaardigheid klasse ZZ enkelspan pony’s kwam er een bekende kampioen uit de bus. Onne Verheul won met zijn trouwe Kompas Gerwin. “De pony is gewoon een topper. Hij is nu 18 en we hebben hem als vierjarige gekocht. Dit is het zevende kampioenschap dat hij wint. In 2011 in het L hier nog op de grasbaan en sindsdien is het in een stroomversnelling gegaan. Hij is ook met mijn vrouw drie keer kampioen geweest en altijd in de zwaarste klasse. vertelt Verheul trots. “Het is heel hard werken met deze pony, hij heeft heel veel karakter. In het begin hadden we vaak veel strafpunten, maar nu is het top.”

Uitslag vaardigheid enkelspan pony’s klasse ZZ

1. Onne Verheul, Kompas Gerwin (MV Deventer ‚85, Deventer)

2. Petra Hoeksema, Bob v. Nieuwenhuis (MV Wijk)

Hans Lenderink snelt naar winst pony sulky L-M-Z-ZZ

De 73-jarige Hans Lenderink was met zijn pony Loeske al zijn concurrenten te snel af in de klasse L-M-Z-ZZ vaardigheid voor pony’s enkelspan voor de sulky. Tevreden en blij kwam Hans de ring uit na de ereronde in de prijsuitreiking. ‘Het ging echt heel goed vandaag, we reden twee keer een foutloos parcours. Weet je wat nu grappig is, ik realiseerde me dat het dit jaar 25 jaar geleden is dat ik kampioen werd in de rally’s. Ik ben nog nooit eerder Hippiade-kampioen geweest, wel een keer reservekampioen in 2016. Ik men nu al heel wat jaar met deze pony en je ziet haar gewoon genieten in een vaardigheidsparcours. Daarentegen hoef je haar geen dressuurproefje te laten rijden’, eindigt Hans lachend.

Uitslag klasse enkelspan pony sulky L-M-Z-ZZ

1. Hans Lenderink – Loeske – ZZ (De Sterrruiters)

2. Alie Boekelo – Max – L (De Woudruiters)

3. Linsey Heijne – Toliene – M (De Commandeurs)

Overige uitslagen

Uitslag vaardigheid enkelspan paarden klasse M

1. Piet Peepers, Furon (Udense Mensvereniging, Uden)

2. Ekelien van ’t Hoog, Uniek Esmee uit d’n Duyl (MV Killesteynruiters, Hagestein)

3. Peter Coppens, Gracieuze (MV De paardenvriend)

Uitslag vaardigheid enkelspan pony’s klasse M

1. Henry Verspeek, Gabrielle (MV MV St Hubertus-Lisse)

2. Manoek van Ewijk, Darlinca (MV Noord Veluwe)

3. Brenda Andweg, Disney van het Oetenhok (MV Rhoon en Omstreken)

Uitslag vaardigheid enkelspan pony klasse L

1. Dyonne van Beelen, Denver, (St. Hubertus-Lisse)

2. Astrid Weijts, Chiko, (De Rijnruiters)

3. Willemien Odink, Odinkie Toys Starlight (RSV Milleniumruiters)

Bron: KNHS