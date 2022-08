Veel kampioenen op laatste Hippiade-dag: goud voor Amy Tan, Xanna Everaers en Guusje Gaasbeek

In Ermelo staat vandaag de laatste dag van de Hippiade op het programma en zijn er titels te verdienen in de klasses 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90 en 1.00 in het springen voor de pony's. Dit keer vielen de Nationale titels in handen van Amy Tan, Xanna Everaers en Guusje Gaasbeek. Zij mogen zichzelf een jaar lang Nederlands kampioen outdoor noemen.

Ze wilde de kampioenstitel van de 1.00 categorie C aan niemand afgeven en dus zat er maar één ding op: weer de beste worden! En precies dat lukte Amy Tan met haar pony Storm uit het Zeeuwse Axel andermaal. Met 0.12 seconde troefde ze Wim Vos, die als laatste startte, af. De rubriek startte in eerste instantie met wat veel fouten, maar deed uiteindelijk precies wat de parcoursbouwers graag willen. Een selectie maken waarbij de beste helft nog een keer van start mag. Dat waren de laatste vijf deelnemers, zij bleven allemaal foutloos.

Amy zit nog vol met adrenaline en vertelt enthousiast: “Ik vind de barrage rijden echt het allerleukste wat er is. Tijdens het parcourslopen ben ik er ook al mee bezig hoe ik in de barrage ga rijden, als ik die haal natuurlijk. Waar wil ik bochtjes rijden en waar wil ik vooruit en waar juist weer terug. Daarna oefen ik het altijd nog een keer met mijn ogen dicht”. Behalve kampioenspony Storm rijdt de jonge amazone nog 2 D-pony’s in het 1.10. En als ze alles zo goed uitstippelt als al haar rit van vandaag, wie weet wordt dan haar droom om ooit op de Olympische Spelen te rijden ooit werkelijkheid. “Toen ik de barrage van Wim Vos keek dacht ik wel: Zo, die gaat snel! Maar ik was zelf dus nog net iets sneller.”

Xanna Everaers klasse apart

Het commentaar van gastjuryleden Edwin Hoogenraat en Richard Kapteijn verwoorden precies de ronde die Xanna Everaers met Bon Vivant’s Chapeaux hebben gereden: “Het ziet er zo relaxed uit. Het is een hele fijne combinatie om naar te kijken”. “Ben je al eens Hippiade Kampioen geweest?”, vervolgt Edwin nonchalant. Wat een ontlading als hij zegt: “Want dat ben je bij deze!”

Met een Wijze-van-rijdenscore van 8,0 en Stijlscores van 78,0 en 82,5 is Xanna Everaers de terechte Hippiade kampioen klasse 0.80 D/E. Maar Xanna is een bescheiden ruiter. Na een soepele rit waarin alles perfect in elkaar viel, is ze zelf helemaal verrast. Ze is ontzettend blij en voelt zich helemaal goed na de ereronde.

Als er op deze Hippiade een pony is die z’n naam eer aan doet, dan is dat het de knappe E-pony Bon Vivant’s Chapeaux. Zo levendig als hij zijn rondes loopt, zo verdienstelijk is het resultaat. Eigenaresse van Bon Vivant’s Chapeaux, mevrouw Dingena-de Wijs over de combinatie: “Xanna rijdt pas sinds dit voorjaar met Chapeaux”. Ze vind het commentaar van de gastjuryleden dan ook prachtig. “Chapeaux is een hele goede eventing pony en Xanna heeft heel veel talent. Deze overwinning is Xanna dan ook van harte gegund!”

Razendsnelle Guusje pakt goud

De allerlaatste rubriek van de Hippiade 2022 wordt op naam geschreven van de allereerste starter van deze klasse 1.00 D/E. De 15 jarige Guusje Gaasbeek wint, met afstand, goud in deze rubriek. Voor de rubriek met 40 deelnemers in totaal mocht ongeveer de helft zich melden voor de barrage en Guusje dus als eerst. ‘Als eerste starten lijkt misschien een nadeel, maar ik vond het juist wel fijn, dan bijt ik me tenminste niet stuk op het plan van een ander” zo redeneert Guusje. “Het klink misschien gek, maar barrage rijden ligt me beter dan een basisparcours rijden, dan denk ik tenminste goed vooruit.” Hoewel de combinatie uitstekend met elkaar communiceert- zijn ze nog maar kort een team. “Vlak voor de selectie heb ik haar pas overgenomen van mijn zus die er te groot voor werd, maar Emilinda is echt een fantastische pony, die gaat altijd! Het werd al snel duidelijk dat de kans groot was dat Guusje de gouden tijd reed, want er werden veel pogingen gedaan, maar zo snel finishte niemand. Uiteindelijk was het Felinthe Doornbosch die ruim 2 seconde langzamer als tweede finishte.

Bron: KNHS