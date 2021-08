VIDEO – Wim Vos (8) wint met 28-jarige pony: ‘Met voetbal veel moeilijker om kampioen te worden’

Het was genieten in de klasse B, AB pony’s. Wat werd er goed gereden door de jonge talentjes. Juryleden Edwin Hoogenraat en Arjan Vos strooiden met negens en 8,5-en voor de manier van rijden en de rijstijl van de deelnemers. Ook in de barrage werd er doordacht en goed gereden. Het was niet de tijd die de doorslag gaf, maar wederom de manier van rijden en het aantal strafpunten op de hindernissen.

Wim Vos balde enthousiast zijn vuist toen hij over de finish kwam met zijn 28-jarige pony Jasper. Al was de overwinning nog niet zeker. Na hem kwamen nog een paar combinaties die in de eerste ronde ook goed scoorden. Maar toen er bij hun een balk viel was de overwinning voor Wim Vos.

Vader Wim Vos

Een paar minuten later vloeiden de tranen toen hij zijn eerste titel op zak had. “Ik had heel veel zin in deze wedstrijd”, vertelt de achtjarige kampioen enthousiast. Wim rijdt pas een jaar en reed met veel talent en gevoel. Van wie leeft hij dat allemaal? “Ik krijg les van onze groom Jacintha en van mijn vader Wim Vos. Vroeger is mijn vader twee keer Europees kampioen geweest, een keer bij de pony’s en een keer bij de paarden. Het is echt mijn droom om net als mijn vader Europees kampioen te worden”, vertelt hij ambitieus.

Europees kampioen

“Ik zit ook op voetbal. Ponyrijden vind ik echt leuk. Dat was vroeger al mijn hobby en ik dacht: ik ga er gewoon op als sport. Ik wil gewoon Nederlands kampioen en Europees kampioen worden. Met voetbal is het veel moeilijker om Europees kampioen te worden.”

Volwassen winnaar

Over de wedstrijd is Wim ook vol lof en klinken zijn woorden als volwassen winnaar. “Ik was heel blij met het jurycommentaar. Het was allemaal heel goed geregeld. Ik vind het ook knap dat de KNHS alles zo goed heeft geregeld in deze coronatijd.”

Uitslag B springen pony’s Cat. AB:

Wim Vos (Apeldoorn) – Jasper, 0-87.50/0-87.50 Ima van der Velden (Gemonde) – Vanity, 0-80.50/0-80.50 Jolein Claessens (Melderslo) – Aspens Boy, 0-75.50/0-78.00

Uitslag

Bron: KNHS