Vijf voltige kampioenen op vierde Hippiade-dag

Een zeer geslaagde vierde Hippiade dag met maar liefst zeven gehuldigde kampioenen. Maar liefst vijf kampioenen hebben een gouden plak in ontvangst mogen nemen, waarbij één voltigevereniging boven iedereen uitsteeg.

Team Zuidenveld 1 is kampioen in de Voltige Klasse B Teams sponsored by Agradi! De Hippiade kampioen uit 2021 heeft met verve haar titel verdedigd. Samen met hun longeur Lisette Peeters en paard El Arenal, behaalde Team Zuidenveld 1 een totaalscore van 6.530 en een paardscore van 7.602!

In het team zitten Maite, Julia, Elise, Eline en Marije. Ze vinden het echt heel gaaf dat ze Hippiade kampioen in de Voltige Klasse B Teams zijn geworden. Ze hadden het ook niet verwacht, maar nadat de nummers 3 en 2 waren uitgeroepen, klonk ineens hun teamnaam door de speakers. Op de vraag welke oefening het beste ging, klinkt uniform: “eigenlijk gingen alle oefeningen harstikke goed!” En El Arenal? Die wordt vanavond verwend met lekkere snoepjes, wortels en appels. Dik verdiend!

Hoog niveau in de Voltige Klasse B Solo

Er viel voltigevereniging Zuidenveld nog een medaille ten deel. In de voltige klasse B Solo sponsored by HORKA is Maite Vierhoven samen met longeur Lisette Peeters en paard El Arenal de winnaar van deze gouden plak! Met een totaalscore van 6.989 en een paardscore van 7.330 is zij degene die zich Hippiade Kampioen mag noemen in de Voltige klasse B Solo.

Een stralende Maite had er zelf niet van durven dromen dat ze kampioen zou worden. Ondanks dat ze er heel hard voor getraind heeft, kwam de winst onverwacht. Maar ze vindt het: “echt heel cool allemaal.” Met name de uitvoering van de oefening ‘Knielen’ is door de jury hoog beoordeeld. Maite lacht; dat was voor haar nou juist de makkelijkste oefening.

Gouden duo kampioen in de Voltige Klasse B Pas de Deux

De kampioenen in Voltige B Pas de Deux sponsored by Eskadron, zijn Eline en Marije van voltigevereniging Zuidenveld. Samen met Sofie v.d. Laan en paard Escada Piaget behaalden zij een totaalscore van 6.399 en een paardscore van 7.366!

Door te winnen in de Voltige B Pas de Deux, hebben ze team Zuidenveld hofleverancier van Hippiade kampioenen gemaakt in de Voltige klasse B. Voltigevereniging Zuidenveld wist namelijk ook in de categorie Solo en Team de gouden medailles in de wacht te slepen.

Ondanks zenuwen een stabiele kür in de Voltige Klasse L Solo

Met 22 deelnemers in de Voltige Klasse L Solo was het echt strijden om de gouden medaille. Het kwam voor Jinthe Fonteijn zelf als een verrassing, maar ze is ontzettend blij met de gouden hanger!

Ze had namelijk niet verwacht dat ze zou winnen. Toen ze de andere deelnemers zag, vond ze hen allemaal stuk voor stuk erg goed. En ze was dan ook nog eens heel erg zenuwachtig voor haar uitvoering. Maar de jury zag wat anders: een superstabiele kür zonder al te veel aftrek en oefeningen in lijn met de vaardigheden van de voltigeur. Jinthe mag daarmee trots zijn op haar gouden medaille, trots op paard Buick Hill, trots op haar longeur Irene Huisman en natuurlijk mag ze trots zijn op zichzelf. Haar gouden medaille gaat ze dan ook aan het medaille rek hangen, op een mooie zichtbare plaats. Sowieso om nog lang van te genieten, maar misschien ook alvast dromen over meer?

Gouden medaille voor team Horst aan de Maas 1

Met maar twee teams die kans maakten op de kampioenstitel in de klasse L Teams, was het extra belangrijk om het hoofd koel te houden. Dat lukte het team van Horst aan de Maas 1 het best. Volgens de teamleden was er geen echte favoriet vooraf. Het was het hele seizoen een beetje stuivertje wisselen. “Maar deze wedstrijd scoren we eigenlijk op alle onderdelen beter, zowel in de Kür als de Plicht.” Bij de vraag hoe belangrijk paard en longeur zijn vliegt het team Duncan om de nek. “Zonder paard ben je nergens!” De longeur gniffelt en herhaalt de zin. “We gaan zo een ijsje eten om het te vieren.”

Bron: KNHS