Vol podium op dag vijf van de Hippiade

Zaterdag was het al weer de vijfde Hippiadedag van de KNHS Witte van Moort Hippiade 2022. De kampioenslinten waren deze dag voor de meertallen bij de paarden en pony’s en voltige klasse M en Z.



De eerste deelnemers kwamen aan start in de ringen op het buitenterrein en streden met hun paarden om de medailles in de afdelingsdressuur en de verenigingskampioenschappen. Het viertal uit Exloo dat startte in de klasse M vertrok om half 5 van huis om vervolgens om 8 uur als eerste in de baan te verschijnen. De plek bovenaan hebben zij kunnen vasthouden en daarmee zijn ze kampioenen geworden in de Klasse M van de viertallen gesponsord door Agradi. Deze overwinning wijden zij aan hun commandanten Ina Beuming en Koos Naber.

Stalen ros

Bij de viertallen klasse Z paarden, was Meertallen Neta de grote winnaar. Het team heeft hard getraind om het meeste uit deze dag te kunnen halen. “Tijdens die warme dagen voorafgaand aan de Hippiade hebben we een andere oplossing gezocht om te trainen. We hebben de stalen ros uit de schuur gepakt en hebben onze oefeningen zo op de fiets geoefend. Zo hoefden de paarden de hitte niet in en konden wij wel doortrainen!” Een bijzondere rol was weggelegd voor hun vaste commandant die deze keer inviel in het team.

Teamwork makes the dream work



De verenigingskampioenen (gesponsord door Hartog) van de Nunspeetse Ruiterclub hebben er alles aan gedaan om elkaar te kunnen aanmoedigen “We zijn allemaal bij elkaar komen kijken, een aantal moesten tegelijk rijden maar we zijn zelfs te paard nog naar elkaar komen kijken. Naast dat we elkaar natuurlijk heel goed aangemoedigd hebben, hebben we ook een heleboel supporters meegenomen! Dat was ook echt heel leuk bij springen bijvoorbeeld, dan hoor je iedereen schreeuwen en juichen. Het is echt een hele leuke sfeer en we gaan het héél goed vieren met een feestje!”

Ook bij de Kánonne by Höveler zat het goed met het teamgevoel. In de klasse ZZ gesponsord door Witte van Moort verschenen zij al op het podium (een tweede plaats) maar bij de kür op muziek mochten zij plaatsnemen op het hoogste podium. In de afgelopen Hippiadeweek steunden de leden van het team elkaar ook in de individuele prestaties. Met het teamgevoel zit het goed, zo worden overwinningen vaak gevierd met taart en worden trainingen voorzien van een derde helft. In de aanloop naar wedstrijden toe trainen zij wekelijks samen.

Volle tribunes bij de voltige



Vier deelnemende teams streden om de kampioenstitel in de klasse M gesponsord door Koopmans Geluid. Team Den Helder 1 met paard El Arenal en longeur Lisette Peeters behaalde met hun nette verplichte en kür oefeningen uiteindelijk het goud. Het team reageert: “We hadden dit echt niet verwacht! Vanwege omstandigheden konden wij niet op ons eigen paard starten. Dankzij de hulp van verschillende mensen konden wij ons toch voorbereiden op dit kampioenschap en uiteindelijk meedoen op El Arenal. Dat is ook het mooie aan de voltigesport, dat we elkaar helpen als dat nodig is. Onze kür ging heel goed, we hebben als thema ‘dromen en fantasie’. Sommige mensen in het team waren wat meer zenuwachtig maar we hebben veel steun aan elkaar!” Tweede werd team Ravenruiters 1 met het paard Gijs en longeur Lisa Rademaker. Op de derde plaats eindigden de Montferlandruiters 2 met paard India en longeur Matty Irausquin.

Talent om door te stromen



Deze Hippiade deden twaalf voltigeurs in de klasse M (gesponsord door Pikeur) mee. Zoals op elk kampioenschap zag de jury uitschieters waarvan zij zeker verwacht de deelnemers volgend jaar in een hogere klasse terug te zien. Puk van Ierland heeft uiteindelijk de gouden medaille veroverd samen met paard El Arenal en longeur Lisette Peeters!

Puk reageert: “Ik ben zo blij! Voordat ik de ring in moest was ik echt zenuwachtig. Maar mijn kür met als thema De Hoedenmaker uit Alice in Wonderland heb ik goed uit kunnen voeren. En dat op een paard waar ik nog niet eens heel veel mee getraind heb. Ik ben Lisette Peeters en mijn hele team heel erg dankbaar, zonder hen was het niet gelukt!”



Paard gaat volledig mee in sfeer van team



Hippiade Kampioen klasse Z gesponsord door Horka is geworden Team Montferlandruiters 1 met het paard Brune. Het team reageert: “We hadden niet verwacht te winnen. We hebben hard getraind maar ook altijd lol met elkaar, zowel tijdens de training als in de ring.” Het team liet een spectaculaire kür op het thema ‘Surfen’ zien. Matty Irausquin vertelt daarover: “Tijdens een teambuilding zijn wij op dit thema gekomen. Ons paard is heel betrouwbaar en gaat volledig mee in de sfeer van het team, ook als de muziekkeuze van ons bijvoorbeeld wat drukker is. Brune gaat al een aantal jaren mee en wij kunnen er echt op bouwen. Team Flevoruiters 1 met paard Buick Hill en longeur Irene Huisman eindigde op de tweede plaats. Lichtenvoorde1 met paard Geneve en longeur Joyce Roemaat behaalde de bronzen medaille.

Das de Deux

De Pas de Deux deelnemers van klasse M en Z gesponsord door Witte van Moort en Interface communicatie, zijn deze Hippiade bij elkaar samengevoegd. Er deden drie koppels mee. Het goud was voor Isabella Delemarre en Isalotte van Agteren. Met het paard Zidane B en longeur Meta Jans lieten zij een strakke kür op het thema ‘Frozen’. Het duo vertelt: “Het ging super goed! Er waren wel wat zenuwen van tevoren maar als we denken aan goed ademhalen en plezier hebben, dan gaat het goed. We trainen hard door en hebben als doel internationaal duo te kunnen starten.” De zilveren medaille was voor Jeske Geerts en Anne Marit Renkema op het paard Gijs en longeur Lisa Rademaker. De bronzen medaille ging naar Amy Verhagen en Annelous de Graaf op het paard Izmir H en longeur Wilke van de Coolwijk.

Solisten

Vijf solisten streden voor het goud in de hoogste klasse tijdens deze Hippiade voltige gesponsord door Hartog. Geertje van der Meer heeft de eerste plek behaald samen met het paard India en longeur Matty Irausquin. Geertje vertelt: “Mijn doel voor dit jaar was het behalen van de punten om in de Young Vaulter klasse te starten. Dat is gelukt. Gaandeweg het seizoen haalde ik goede resultaten en deze Hippiade ging mijn kür zelfs perfect. Zowel de oefeningen als op de muziek”. De zilveren medaille was voor Dorien Luteijn met paard Borsodi Time en longeur Irene Huisman. Puk Westerlaken behaalde met paard Cidem van Wiseminka en Nikki Profittlich de bronzen medaille.

Juichen voor de ponyruiters



’s Middags gingen de ponyrubrieken van start. Het terrein van het Nationaal Hippisch centrum vulde zich met de gezelligheid van alle supporters van de ponyruiters.

De verenigingskampioenen (gesponsord door Pavo) De Heuvelruiters konden niet wachten om hun overwinning te vieren en trokken de (kinder)champagne al dansend los op het MedalPlaza terrein.

Bij de viertallen klasse L cat. A/B/C werd het hoogste podium beklommen door De Heerjansruitertjes.

Op de vraag wat deze dag en de weg er naartoe zo bijzonder heeft gemaakt antwoorden zij

In de klasse L B/C/D/E was het kampioenschap voor St. Antonius. ‘Dit was een van de eerste foutloze proeven van ons, we hebben precies het goede moment gekozen om te pieken.’ St. Antonius gaat de overwinning thuis gezellig samen vieren. “Normaal ben je kampioen in je eentje, maar wij kunnen deze overwinning met zijn alle vieren. Dat is toch wel heel bijzonder!”