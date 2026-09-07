Voltigeurs zorgen voor slotstuk Hippiade 2026

Afgelopen weekend stond de Hippiade Voltige op het Nationaal Hippisch Centrum op het programma. Na dressuur, mennen, springen en de verenigingskampioenschappen, inclusief meertallen, was het aan de beste voltigeurs uit de breedtesport om de Hippiade 2026 af te sluiten. Verschillende van hen wisten, gecombineerd over de plicht en de kür op muziek, prachtige eindscores te behalen.

KNHS Door

De Hippiade 2026 zit er officieel op! Het jaarlijkse hoogtepunt voor de hippische breedtesport begon op vrijdag 7 augustus met de eerste dressuurrubrieken en werd precies een maand later op zondag 6 september in de grote Amaliahal afgesloten door de voltigeurs in de klassen M en Z.

Succesvereniging DWV

Twee dames van dezelfde vereniging staken er feitelijk met kop en schouders bovenuit. Allereerst Tessa Vos. Zij won met het paard Dobby en longeur Nienke de Wolff de klasse Z solo, met 15 deelnemers. In de plicht kwam Tessa’s score uit op 7.245, waarna de kür een prachtig resultaat van 7.716 opleverde. Het eindtotaal van 7.481 bleek ruim voldoende voor het goud. Hannah Schuiling voltigeerde naar het zilver, met een net zo goede plicht als Vos en een mooi eindtotaal van 7.037. Het brons ging naar Lynn Kieft.

Eveneens van voltigevereniging DWV (De Wolff Vaulting) uit Wapse, Drenthe komt Faye Back. Ook zij kwam in actie met Dobby onder zich en De Wolff aan de longe, en won de klasse M solo met 7.285 als eindscore door net als haar teamgenote te excelleren in de vrije oefening. Het zilver ging ook richting Wapse en was voor Ilona Toxopeus, met het brons voor Jane Masih van de vereniging Hornedamme.



Dat Vos en Back ook samen prima uit de voeten kunnen, toonden ze aan in de pas-de-deux. Ze wonnen de klasse Z met 7.475, de een na hoogste eindscore van de dag.

Febe Meilink zet hoogste overall score neer

De hoogste score over twee dagen werd op zaterdag gerealiseerd en kwam op naam van Febe Meilink van vereniging De Nieuwe Heuvel uit Lunteren. Zij kwam in actie met het paard Illias en longeur Sandra Jansen en realiseerde een prachtige 7.668 als eindtotaal, mede dankzij een zeer sterke kür (8.380). Meilink kreeg de Hippiadetitel echter niet cadeau. Nadine Kingma verdiende met El Arenal en longeur Lisette Peeters, die recent in de teamwedstrijd nog op het WK in Aken in actie kwamen, een betere beoordeling voor de plicht, maar gaf net te veel terrein prijs in de kür. Het brons was voor Guusje Schiks met Shadow en longeur Denise van de Hout.

Opvallende scores in Pas-de-Deux klasse B

De waarderingen in de klasse B Pas-de-Deux sprongen eveneens in het oog. Met een eindscore van 7.504 ging hier het goud naar Noor en Puck Simons. Zij voltigeerden op Wally, met opnieuw succes voor Nienke de Wolff als longeur. Dubbel succes, want ook het brons was voor DWV, in de hoedanigheid van Sophie Paulssen en Carice Lindenburg. Daar tussenin wisten Semmy Klein-Bottenberg en solokampioene Febe Meilink zich te nestelen namens De Nieuwe Heuvel. Zij haalden de hoogste score in de kür en kwamen uit op een zilveren totaal van 7.483.



De vereniging uit Lunteren wist tot slot ook de hoogste score bij de teams over twee dagen te realiseren. De drie leden van De Nieuwe Heuvel team 3 kwamen na hun twee oefeningen uit op 7.022, goed voor het goud in de klasse B.

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Bron: KNHS