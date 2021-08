Z1 kampioen Kim Alting huilt tranen van geluk: ‘Ik heb er gewoon geen woorden voor’

In de klasse Z1 paarden stonden vandaag op de Hippiade twee Zeeuwse amazones, beiden met een zesjarige nakomeling van Giovanni, op de hoogste treden van het podium. Kim Alting won met Kobalt Spring en Ester Bogerman eindigde op de tweede plaats met Kees. Femke Beljon won brons met Jacuzzi M (v. Dundee M).

Vreugdetranen bij Kim Alting. “Ik ben zo blij. Ik heb er gewoon geen woorden voor”, vertelt de full-time amazone. “Kobalt Spring liep zo fijn. Hij is de laatste weken in zo’n fijne vorm. Ik kon bijna de proef rijden die ik in gedachten had. Het is een super paard en hij wil altijd voor me werken.”

Richting Subtop

“Ik heb bij de pony’s ook al een keer een titel gewonnen hier op de Hippiade en vorig jaar brons in de klasse B. Ik werk al ruim vijf jaar bij Dressuurstal Nijpjes en les er al langer. Met ons viertal hebben we hier al een keer goud en brons gewonnen”, vervolgt Alting. “Het went zeker niet. Vandaag winnen in het Z1 met mijn eigen paard, dat kan eigenlijk niet beter. Ik rijd hem nu twee jaar. Kobalt Spring verbaast me steeds, zo goed doet hij het. Ik hoop richting de Subtop te gaan. Dat zou ik heel leuk vinden.”

Zilver en brons

Kim Alting noteerde met Kobalt Spring 71,520%. Esther Bogerman en Kees bemachtigden de zilveren medaille met 69,363%. De proef van de bronzen medaillewinnaars Femke Beljon en Jacuzzi M werd beloond met 69,118%.

Uitslagen

Bron: KNHS