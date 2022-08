Zes kampioenen op eerste Hippiadedag

De eerste dag van de KNHS Witte van Moort Hippiade 2022 zit er op. Het was de beurt aan de dressuurcombinaties in de klasse B pony’s cat A/B, C en D/E en klassen B, L1 en L2 paarden om het spits af te bijten. De zes kampioenen werden na iedere rubriek gehuldigd op het Medalplaza waar ze hun welverdiende medailles, kampioenschapssjerp en sponsorprijzen in ontvangst mochten nemen.

De eerste kampioen van de dag zorgde er gelijk voor dat het dak eraf ging op de Medalplaza. De tienjarige Nicky Tenwolde (Regio Zuid-Holland) mocht als eerste het podium betreden voor de prijsuitreiking. Met haar achtjarige pony Bekveld Daphne won ze met ruime voorsprong de dressuurklasse klasse B cat. C sponsored by Witte van Moort.

Nicky vertelt na de prijsuitreiking: “Ik vind het heel erg gaaf om hier te zijn. Het ging eigenlijk heel erg goed en ik had ook een goed gevoel over mijn proef. Het is voor ons de eerste keer dat we op een kampioenschap rijden en het was best wel spannend. De middendraf ging het beste want dat kan ze ook heel goed. Ik rijd haar nu anderhalf jaar en ze is heel erg lief. Ik ben heel blij dat ik heb gewonnen en we gaan met de familie lekker uit eten om het samen te vieren.”

Bixie-indiaan wint klasse B cat. A/B

Nog geen week geleden was de achtjarige Iris van Helvert (Regio Noord-Holland) al samen met haar pony Diego de Almagro op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo te vinden; prachtig verkleed als indiaan op de Bixiedag. Vandaag had ze een andere stralende outfit aan, een dressuuroutfit. De pas achtjarige Iris vertelt blij: “Het ging super goed! Ik was wel een beetje zenuwachtig want het was ook ons eerste kampioenschap. Mijn pony is twaalf jaar en ik rij hem nu een jaartje. We rijden niet alleen dressuur, maar houden ook van springen, crossen en bixiewedstrijden. Hij kan alles heel goed. Wat ik het allerleukste vind? Eigenlijk alles!”

‘Lest best’ Suzanne Jansen-Smulders pakt titel in klasse B paarden

Suzanne Jansen–Smulders (Regio Noord-Brabant) mocht als laatste combinatie de rijbaan betreden voor de finale van de klasse B en wist de jury direct te overtuigen. Ze reed haar paard Nina Ricci H (v. Daily Diamond) naar een mooie score van 69,444% en stelde hiermee het goud in deze rubriek veilig. “Ja, lest best zeggen ze dan. Mijn paard deed het vandaag echt super”, vertelt de kersverse kampioene dolblij na de prijsuitreiking. “Nina Ricci H is pas vier jaar en ik heb haar een jaar geleden zelf zadelmak gemaakt. Ze is heel stabiel in haar prestaties en dat is ook gelijk haar grootste kracht. Ze is een heel fijn paard en altijd mooi constant in de aanleuning. Daar kom je natuurlijk in de klasse B best ver mee.”

Moenza Schepers pakt met vierjarige pony goud in klasse B cat. D/E

Met een prachtige score van 72,333% kon Moenza Schepers uit de regio Noord-Brabant de winst niet meer ontgaan in de klasse B cat D/E. Ze reed haar pas vierjarige Welshpony Beukenoord’s Ariana overtuigend naar het goud. “Ik had vooraf totaal geen verwachtingen want het was pas onze zevende wedstrijd samen, maar ze was heel ontspannen in de proef. Ons doel was om een opgerichte en actieve proef te rijden en dat is vandaag zeker gelukt”, vertelt de veertienjarige amazone na de prijsuitreiking op Medalplaza.

Friese hengst Harm fan de Koldenhool wint titel met Thea Dijkstra in de klasse L2 paarden

Het goud in de klasse L2 paarden ging mee terug naar Friesland. Thea Dijkstra was met haar Friese paard Harm fan de Koldenhool de allerbeste met een score van 69,333%. “Het ging echt boven verwachting goed! Ik reed met mijn vierjarige Friese hengst tussen alle prachtige KWPN’ers en ik had dan ook niet verwacht vandaag te winnen. Zeker omdat hij pas vier jaar is. Zoveel ervaring heeft hij nog niet maar als hij eenmaal gefocust is, dan is hij ook echt bij de les. Onderweg naar de ring en na de proef brult hij geregeld, maar in de rijbaan is hij geconcentreerd en is het goed. Ik ben super trots op hem!”

Eerste starter Julia Vrolijken wint klasse L1 paarden

Ze was in de ochtend de állereerste combinatie die aan start kwam op de KNHS Witte van Moort Hippiade 2022 en in de avond de allerlaatste kampioen die werd gehuldigd op Medalplaza. Voor Julia Vrolijken (Regio Gelderland) kan haar dag niet meer stuk. Met haar paard vijfjarige paard Miliane SC (v. Indian Rock) behaalde de Nunspeetse amazone een mooie score van 72,222% die haar het goud bezorgde in de klasse L1 paarden. “Echt bizar dat ik heb gewonnen. Ik kan het nog steeds niet geloven. Vanochtend voelde ik nog iets van spanning in de eerste proef, ook mede door de gehele entourage hier maar vanmiddag ging ze er vol voor. Ze is echt een paard die er in de ring nog een schepje bovenop doet.”

Lees alles over de eerste dag van de Hippiade hier op de website van de KNHS