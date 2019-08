Horn en Dubbeldam kiezen team voor EK Rotterdam

De Israëlische Ruiterfederatie heeft haar selectie bekend gemaakt voor de Longines Europese Kampioenschappen in Rotterdam, die van 19 tot 25 augustus worden gehouden. Israël heeft al een ticket bemachtigd voor de Olympische Spelen in Tokio, dankzij de overwinning in de landenwedstrijd van Moskou, wat in ieder geval al wat druk van de ketel haalt voor het team.

Hans Horn en Jeroen Dubbeldam moeten het zonder Ashlee Bond doen in Rotterdam, aangezien de amazone haar beste merrie Chela LS (v.Fergar Mail) vorige week met pensioen werd gestuurd. De twee coaches kozen in hen team voor twee combinaties met een berg aan ervaring en voegden ook twee ruiters toe die nog niet veel op 5* niveau gereden hebben.

Team Israël

Dubbeldam en Horn kozen Daniel Bluman (met Ladriano Z en KWPN’er Entano) en Dani G. Waldman (Lizziemary en Jativia) als de twee combinaties die de kar zullen moeten trekken op het EK. Bluman won de 5* GP van Wellington dit jaar en was deel van het team dat in Moskou de Nations Cup won. Ook Waldman was een van de teamleden in Moskou en won dit jaar zowel de GTC Grand Prix van Shanghai als die van Berlin afgelopen weekend. Elad Yaniv (Alvaro du Gue en KWPN’er E. Clintons Diamant), gevestigd in het Duitse Anrath, heeft alleen in Rome op 5* niveau gepresteerd, maar was er ook bij in de gewonnen landenwedstrijd van Moskou. Dan Kremer (Chaplin 92) heeft alleen in Rome op 5* niveau gestart en heeft het minst ervaring op 1.60m niveau van de vier teamleden.

Het team

Daniel Bluman met Ladriano Z of Entano

Dani G. Waldman met Lizziemary of Jativia

Elad Yaniv met Alvaro van Ford of E. Clintons Diamant

Dan Kremer met Chaplin 92

Bron: GrandPrix Replay/Horses.nl