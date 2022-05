Houtzager laat GCT-euro’s schieten voor WK Herning

Rotterdam sprak in aanloop naar het concours met Marc Houtzager, die vertelt over zijn seizoen, de nieuwe bondscoach en natuurlijk over het CHIO. Houtzager zegt dit jaar de Global Champions Tour-euro’s te laten schieten om zich zo te focussen op het WK in Herning. Ook laat hij zich uit over het negatief in beeld komen van de paardensport en wat er volgens hem moet veranderen.

Marc is blij dat de sport weer zo goed als volledig op gang is. Na de Sunshine Tour in Olivia en de Dutch Master in Den Bosch heeft Marc het even rustig aangedaan. Tijdens het NK was Holy Moley (v. Verdi tn) voornamelijk de eerste dagen uitstekend in vorm. Opvallend is dat Marc wat kleine concoursen heeft uitgekozen om zich voor te bereiden op Rotterdam. Voor zijn toppaarden staan verder alleen nog Mannheim 3* en de 5* wedstrijden in Sankt Gallen en Rome op de planning. Dan moeten zijn paarden klaar zijn voor het CHIO, waar Sterrenhof’s Dante (v. Canturano I) als eerste paard zal worden opgesteld.

Nieuwe bondscoach

”Sinds begin dit jaar hebben we een nieuwe bondscoach. We hebben een super mooie tijd gehad met Rob, maar we hebben ook een goede vervanger. Net als voor zichzelf, houdt Jos ervan om met het team lang vooruit te plannen en dat vind ik fijn. Je weet waar je aan toe bent. Jos is een vakman pur sang en heeft van iedereen het volle vertrouwen, dat geeft extra motivatie”.

Doel WK Herning

Marc slaat dit jaar bewust de Global Champions Tour wedstrijden over om zich volledig te kunnen concentreren op het WK in Herning, in augustus. Het seizoen voor de paarden begint nu: ‘’na Rotterdam weten we als het goed is een eind waar we staan. Zoals ik zei, de top is momenteel breed en dat is mooi, want het WK in Herning is behalve het WK ook kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs. Een dubbel belangrijk doel dus.’’

Paardenwelzijn

De beelden van Arjen Lubach zijn al veelbesproken. Ook Marc laat zich uit over hoe de paardensport afgelopen tijd negatief in het nieuws is geweest. In het gesprek met het CHIO haalt Marc dan ook een belangrijk punt aan: het is aan ons om dat beeld te veranderen. ‘’ Ik kijk enorm uit naar Rotterdam en hoop daar natuurlijk voor het team te mogen rijden. Als titelverdediger rijden is extra mooi. Wat ik momenteel minder leuk vind, is het beeld wat in de media geschetst wordt van onze sport. Dat is totaal onterecht en wij als ruiters moeten het tegendeel bewijzen. We moeten zo positief mogelijk laten zien hoe mooi de samenwerking tussen ruiter en paard is. Als een paard echt niet wil, doet hij het niet. Onze paarden springen niet onder dwang, die vinden het leuk, ze willen graag foutloos over het hout. Natuurlijk zijn er altijd voorbeelden te vinden die niet deugen, maar dat heb je overal. Echter als daar beelden van in de media verschijnen, wordt er wel een heel verkeerd beeld van ons geschetst”.

Bron: CHIO / Horses.nl