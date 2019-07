In Beeld: Grand Prix Nations Cup dressuur Aken

Duitsland gaat fier aan kop in de Nations Cup dressuur in Aken dankzij de topscores van Isabell Werth haar lieveling Bella Rose (Belissimo M x Cacir) en Dorothee Schneider met Showtime FRH (Sandro Hit x Rotspon). Denemarken volgt op de tweede plaats. Voor Horses.nl was Arnd Bronkhorst erbij en maakte het beeldverslag.