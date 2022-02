Alle Rolex Grand Slam kanshebbers naar The Dutch Masters

Alle drie de kanshebbers in de Rolex Grand Slam komen van 11 tot en met 13 maart aan de start bij The Dutch Masters in de Brabanthallen: Daniel Deusser, Steve Guerdat en Martin Fuchs. Voor alle drie staat er veel op het spel.

Na twee jaar keert de Zwitser Martin Fuchs terug naar de Brabanthallen om zijn reeks overwinningen voort te zetten. In december 2021 wist hij voor de tweede keer de Rolex Grand Prix te winnen. In 2019 won hij met Clooney 51, die onlangs met pensioen ging, en afgelopen jaar met Leone Jei. De 29-jarige ruiter is nog in de race voor de Rolex Grand Slam titel.

Fuchs voelt extra geen druk

Hij voelt geen extra druk nu hij de titelkandidaat is. “Nee, niet echt. Naast de kampioenschappen zijn de vier majors de hoogtepunten van het jaar voor elke ruiter. Je wilt altijd je best doen en de beste resultaten leveren.” Fuchs wil Chaplin meenemen naar de Brabanthallen. “Hij is een zeer snel, wendbaar en voorzichtig paard en hij heeft in het verleden meermaals bewezen dat hallen zoals de Brabanthallen hem goed liggen. Hij is een echte vechter met een groot hart.” Fuchs kijkt uit naar The Dutch Masters. “Zoals elk van de vier majors heeft ook The Dutch Masters zijn eigen speciale sfeer en biedt het voor ons ruiters echt fantastische omstandig­heden. Voor mij is het een van de beste en mooiste indoortoernooien ter wereld en ik kijk er echt naar uit om er weer aan deel te nemen.”

Guerdat: laatste kans op bonus

The Dutch Masters is voor de 39-jarige Zwitserse topper en Rolex Testimonee de laatste kans op het winnen van de bonus van 250.000 euro. Hij won begin september 2021 de CP ‘International’ presented by Rolex van het CSIO Spruce Meadows ‘Masters’ met zijn 13-jarige ruin Venard de Cerisy. “Alleen al om een major te winnen is waanzinnig. De vier majors zijn tenslotte de beste toernooien ter wereld”, aldus de Zwitser, die in zijn carrière al vier keer deze prestigieuze Grand Prix heeft gewonnen. Zijn ogen zijn nu gericht op het winnen van nog een major en de daarbij behorende bonus.

Beetje verlegen

Voor The Dutch Masters zal Guerdat zijn Venard de Cerisy zadelen. “Venard is een heel sterk, dapper en krachtig paard. Hij heeft veel bloed en energie in zijn sprong. Hij heeft niet de beste technieken, maar door zijn kracht en wil om altijd goed te doen, hebben we de kans gehad om elkaar door de jaren heen te begrijpen. Hij is een heel gevoelig paard – hij is heel moeilijk op en af te stappen en hij is een beetje verlegen met alles. Maar zodra hij een hindernis ziet, wil hij die gewoon springen.”

Deusser: planning op The Dutch Masters

Ook de 40-jarige Duitser Daniel Deusser is gebrand op een overwinning in de Rolex Grand Prix van The Dutch Masters omdat ook in aanmerking komt voor de bonus van 250.000 euro. “Na het winnen van de Rolex Grand Prix bij het CHIO Aken, is mijn grootste doel op dit moment het winnen van de Rolex Grand Prix bij The Dutch Masters in maart. Mijn hele planning en voorbereiding is nu gericht op ’s-Hertogenbosch,” zegt Deusser.

Fris voor Rolex Grand Prix

In Aken won hij met de 14-jarige hengst Scuderia 1918 Tobago Z en hij is van plan ditzelfde paard in de Brabanthallen te starten. “Op dit moment ben ik van plan om Tobago Z mee te nemen. Ik heb hem niet meegenomen naar Florida (voor het Winter Equestrian Festival), dus hij is nog fris voor de Rolex Grand Prix bij The Dutch Masters. Hij is zeer geschikt voor het indoorseizoen en eindigde vorig jaar in topvorm.” Deusser komt graag naar ’s-Hertogenbosch: “The Dutch Masters is in vele opzichten een fantastisch toernooi. Ik ga er altijd graag heen en het vooruitzicht van de mogelijke Rolex Grand Slam-bonus maakt het voor mij des te spannender om terug te komen naar ‘s-Hertogenbosch.”

Bron: The Dutch Masters