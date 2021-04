Anky in de Telegraaf: ‘Ruiters snakken naar goede wedstrijden’

Een paginagrote column van Anky van Grunsven vult vandaag De Telegraaf. In die column vertelt Van Grunsven over de rollercoaster waar The Dutch Masters vanaf vorig jaar in terecht kwam. Vorig jaar werd de wedstrijd een half uur voor aanvang verboden en dit jaar leek vanwege de rhino-uitbraak in Valencia ook een streep te gaan door de topwedstrijd. Maar het team kreeg het toch nog voor elkaar om deze week een 5* CSI op poten te zetten.

Na het wedstrijdverbod van de FEI in verband met de Valencia-uitbraak dacht Anky, voorzitter van The Dutch Masters: ‘nou, dat wordt weer een jaar later, op naar 2022. “Maar toernooidirecteur Marcel Hanze zei direct: ‘We houden een slag om de arm, misschien dat we het evenement kunnen uitstellen en dat we het alsnog kunnen organiseren.’ Hij kreeg gelijk.”

Topsportmentaliteit

Dat het gelukt is dankt Van Grunsven aan de topsportmentaliteit van het team en haar eigen sportervaring. “Dertig jaar topsport heeft mij zeker geholpen in de afgelopen periode. Ik had vooral iets an de flexibiliteit die ik in mijn actieve carriere vaak moest tonen.”

Snakken naar een goede wedstrijd

De organisatie ging ook te rade bij de ruiters, zitten die op dit moment te wachten op een vijfsterren wedstrijd? “Hun mening van unaniem: zij snakken naar goede wedstrijden in aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio. Hun verzoek was dus vooral om met de organisatie van TDM door te gaan. Kijk, trainen kan altijd. Maar presteren op concoursen en wedstrijden blijft, zeker met paarden, een heel ander verhaal.

Absolute topsport

Op deze editie van The Dutch Masters komen 19 ruiters uit de top25 van de wereldranglijst, inclusief de top-5. Anky zegt tot slot: “Natuurlijk houd ik na de twee bizarre afmeldingen in het afgelopen jaar met alles rekening, maar ik heb nu toch wel heel sterk het gevoel dat we gewoon lekker drie dagen naar absolute topsport gaan kijken.”

Bron: Telegraaf