Anky van Grunsven: ‘Het beste uit twee werelden’

The Dutch Masters en Anky van Grunsven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is niet alleen haar thuisconcours, maar ook het concours dat haar zo veel bracht. Ze won er maar liefst tien keer de Wereldbekerwedstrijd en werd acht keer uitgeroepen tot Ruiter van het Jaar. En ook liet ze op het topevenement in de Brabanthallen haar Olympische kampioenen Bonfire en Salinero afscheid nemen van het publiek. Toch zijn het niet de sportieve prestaties met deze twee toppaarden waar Anky haar mooiste Bossche herinneringen aan bewaart.

Het was in 2010 dat Anky van Grunsven voor het laatst als deelnemer actief was op The Dutch Masters, dat toen nog, en bij velen eigenlijk nog steeds, Indoor Brabant heette. Toch kan Anky zelfs haar allereerste deelname aan het concours zich nog herinneren. “Ik weet het nog goed, ik was zestien jaar en reed bij de young riders in het tweede halletje. Toen won ik twee fietsen waaronder een herenfiets. Ik denk dat ik sindsdien elk jaar meegereden heb, eerst bij de young riders en toen door”, vertelt Van Grunsven, die een enorme erelijst opbouwde en daarvoor in 2001 werd uitgeroepen tot Ruiter van de Eeuw. “Ook weet ik nog dat ik in één jaar alles won, zeven proeven. Ik denk onder andere met Cocktail en Partout.”

