Annemarieke Nobel wint finale KNHS Para Dressuur Trophy

Annemarieke Nobel heeft haar sterke seizoen bekroond met de zege in de finale van de KNHS Para Dressuur Trophy. Op The Dutch Masters werd haar kür op muziek met Doo Schufro (v. Doolittle) beloond met een prachtige score van 79.966%. Europees kampioene Demi Haerkens en EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi) dansten in de Brabanthallen naar 79.583% en de tweede plaats. De top drie werd compleet gemaakt door Loes Cevaal en Happy Hero II (v. Hohenstein) met 75.566%.

‘Hij geeft me gewoon altijd zo’n fantastisch gevoel en vandaag was dat er ook. Niet zo overtuigend als gisteren in de training maar overtuigend genoeg. Het is gewoon een samenwerking, ik praat tegen hem en hij luistert altijd naar me. Echt een wonderpaard’, looft Annemarieke Nobel haar Doo Schufro.

Spelen in Parijs

De combinatie staat op de longlist voor de Paralympische Spelen in Parijs en Nobel hoopt daar te mogen rijden. ‘Ik ben super gemotiveerd om me te kwalificeren voor de Paralympische Spelen en ga er alles aan doen om dat te realiseren. Dan moeten allerlei dingen goed georganiseerd zijn en daar ben ik al druk mee bezig. Het zou fantastisch zijn om Parijs te mogen rijden.’

Sanne Voets en Frank Hosmar, beiden al jarenlang vaste waarde van het NLO-WVM-Team NL Para Dressuur, moesten zich vlak voor aanvang van The Dutch Masters afmelden. Voets had donderdagavond in een show haar nieuwe kür met Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) al aan het publiek laten zien maar moest voor de wedstrijd helaas afmelden omdat ze zelf niet helemaal fit was. Alphaville N.O.P. (v. Sandreo), de trouwe partner van Hosmar had een iets opgelopen been. Met het oog op het outdoorseizoen besloot de ruiter geen risico te nemen en zich af te melden.

