Burgemeester Den Bosch vertelt over doorgang Indoor Brabant

Dat Indoor Brabant in tegenstelling tot bijvoorbeeld voetbalwedstrijden en dance-events aankomend weekend doorgang vindt, stuit op veel weerstand. Ook bij veel mensen binnen de paardenwereld. De NOS sprak met de burgemeester van Den Bosch, Jack Mikkers, over de beslissing om het evenement toch door te laten gaan. Hetzij in afgeslankte vorm.

‘Naar Indoor Brabant komen 50.000 tot 60.000 mensen, waarom verbied u dat niet gewoon?’, wil de verslaggever van Mikkers weten. “Het is een evenement met veel televisierechten, dus het kan ook op televisie komen. Dan krijg je hetzelfde als in Italië bijvoorbeeld gebeurt, dat voetbalwedstrijden plaatsvinden zonder publiek. In die trant moet je deze variant ook zien.”

Afweging

‘Maar dan zijn de tv reclame-inkomsten belangrijker dan de gezondheidszorg?’, vraagt de verslaggever vervolgens. “Nee het is een afweging”, zegt Mikkers. “Het evenement kan gewoon doorgaan, maar dan met veel minder publiek. Gezien de grootte van de hal, 60.000 vierkante meter, is dat een acceptabele verdeling van het aantal mensen. Duizend mensen op 60.000 vierkante meter is best een verdeling.”

Soortgelijk scenario bij Signal Iduna Cup

Opvallend is dat er een soortgelijk scenario is voor het internationale concours in Dortmund, Duitsland. In Dortmund zijn ook alle grote evenementen in de regio verboden. Voor de Signal Iduna Cup wordt – in tegenstelling tot veel andere evenementen – toch nog een oplossing gezocht om het evenement doorgang te laten vinden. Waarschijnlijk ook met minder of helemaal zonder publiek.

Bron: NOS/ Horses.nl