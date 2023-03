Charlotte Fry wint met Lars ook kür op The Dutch Masters

Nadat Charlotte Fry met Lars van de Hoenderheide (Negro x Layout) vrijdag op The Dutch Masters de driesterren Grand Prix won, ging het duo vandaag op herhaling. In de kür stuurde de amazone de 12-jarige vosruin naar 77,335% en mocht daarmee voorop rijden in de ereronde.

Na Leeuwarden en Amsterdam liep de BWP-gefokte Lars van de Hoenderheide vandaag in de Brabanthallen zijn derde kür waar Charlotte Fry hem knap doorheen stuurde. Het duo kreeg een hele rits hoge cijfers op het protocol maar er zit zeker nog ruimte in naar boven.

Pauluis en Kanerva

Larissa Pauluis klom op naar de tweede plek. Met Flambeau (v. Ampère) scoorde de Belgische amazone 76,565% waarbij twee van de vijf juryleden in deze combinatie de winnaar zagen. De Finse Emma Kanerva leverde een constante prestatie in Den Bosch. Na haar tweede plaats in de Grand Prix met Mist of Titanium OLD (v. Millennium) werd het in de kür de derde plaats met 75,525%.

Maas beste Nederlandse

Net als in de Grand Prix zette Lynne Maas het beste Nederlandse resultaat neer. Met Electra (v. Jazz) reed ze 75,225% bijeen, goed voor de vijfde plaats.

