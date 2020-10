CHIO Rotterdam en Dutch Masters blikken vooruit op 2021

De organisatoren van twee van Nederlands grootste paardensportevenementen, CHIO Rotterdam en The Dutch Masters, hebben vandaag een statement afgegeven waarin ze vooruitblikken op 2021. Een ding is duidelijk: ze willen er alles aan doen om de evenementen in 2021 doorgang de laten vinden.

CHIO Rotterdam, dat met een outdoorevenement in de zomer waarschijnlijk betere kansen heeft, heeft inmiddels vier scenario’s voor de 2021-editie klaarliggen. CHIO-directeur Ron Voskuilen: “Inmiddels hebben wij scenario’s voor 2021 uitgewerkt. Er zijn zoals we het nu zien vier hoofdvormen mogelijk: 1. Een online interactief evenement zonder publiek 2. Een online interactief evenement met beperkte, exclusieve en coronaproof hospitality 3. Een evenement met publiek en hospitality maar zonder Strodorp en Entertainment en 4. Een volledig evenement met alles erop en eraan. We weten natuurlijk nog niet hoe de situatie zich ontwikkelt, maar met wat we nu weten ligt optie 2 erg voor de hand. We merken dat onze sponsoren en hun relaties elkaar wel heel graag weer willen ontmoeten.”

Dutch Masters: ‘We doen er alles aan’

Dutch Masters-directeur Marcel Hunze zegt: “Wij willen er alles aan doen om The Dutch Masters door te laten gaan. We moeten de sport in leven zien te houden. Wij werken aan verschillende scenario’s. Onze mix tussen publiek en hospitality ligt iets anders dan in Rotterdam. We hebben nog geen definitief scenario omdat de situatie nog elke week verandert. We hebben ook nog niet bepaald hoe een versie zonder publiek eruit zou zien. Dat scenario zullen we dan eerst gaan bespreken met onze sponsoren .”

Terugblik

The Dutch Masters hadden de twijfelachtige eer om als allereerste het (paarden)sportevenement te annuleren in maart 2020. “Het was een roller coaster,” zegt directeur Marcel Hunze daarover. “Op maandag was er nog niets aan de hand, op dinsdag hoorden we van de Veiligheidsregio dat we met 1000 personen verder mochten, op woensdag besloten we om zonder publiek te organiseren en op donderdag mochten we nog maar maximaal 100 personen in huis hebben. Dat was dus al niet meer mogelijk, want alle deelnemers, medewerkers, officials, etc. waren al binnen. Vanaf dat moment mochten Anky en ik iedereen gaan uitleggen waarom het niet meer door kon gaan.”

Sport in de lucht houden

“De scope van het evenement heeft een reset gekregen. We zijn er primair op gericht om de sport in de lucht te houden”, zegt Voskuilen. “We hebben met de Nederlandse topruiters gesproken en zij willen heel graag dat we doorgaan, hun doel blijft presteren.”

“Ja, het is een super moeilijke tijd voor ruiters”, zegt Dutch Masters-voorzitter Anky van Grunsven. “Zo goed als alle wedstrijden zijn inmiddels van de kalender met uitzondering van een paar evenementen met een vaste locatie zoals De Peelbergen en St Tropez. Ik hoop echt dat het concours in Geneve doorgaat, dat wordt spannend. Er is voor de ruiters vrijwel geen planning te maken. Ruiters én paarden hebben wedstrijden echt nodig om te kunnen blijven presteren.”

Paardensport dichter bij de consument

CHIO-voorzitter Theo de Rooij zegt: “Deze situatie dwingt ons misschien ook wel om eens helemaal anders over de sport na te denken en dan vooral over hoe we de sport dichter bij de consument krijgen. En welke rol evenementen daarin spelen. En hoe we de paardensport in Nederland meer in de kijker kunnen krijgen. Er is binnen de paardensport niet veel veranderd in dat opzicht in de afgelopen veertig jaar. Om daar een oplossing voor te vinden hebben we wat meer tijd voor nodig, maar ik denk dat het goed voor de sport is om meer consumentgericht te worden.”

Kijksport

“We hebben met elkaar nog veel te doen om ons meer te profileren als kijksport”, zegt Verkuilen.

“Dat is wel zo,” volgens Marcel Hunze, “maar zelfs het WK handboogschieten kan op meer overheidssteun rekenen dan de paardensport.”

Nederland topsportland

“Daarbij komt dat het van groot belang zou kunnen zijn om Nederland als topsportland te manifesteren. Daarbij hebben we als voordeel dat paardenpubliek zich doorgaans netjes gedraagt. Zeker nu en vooral na Corona zal er een grote behoefte aan evenementen zijn. Men wil elkaar graag ontmoeten”, is Ron Voskuilen van mening.

Rol voor de overheid

“Er zijn veel nadelen aan Corona maar we hebben ook nieuwe inzichten. Met voors en tegens”, aldus Anky van Grunsven. “Wij hebben het er weleens over. Eigenlijk zou de landelijke overheid meer alert moeten zijn op het belang van topsportevenementen. Als we topsportland willen zijn en blijven moeten de evenementen zoals CHIO en The Dutch Masters overeind blijven. Zij zijn de backbone waardoor die kampioenschappen mogelijk zijn.”

Kansen

“We hebben nog niet de oplossing maar op heel veel vlakken liggen er nog kansen. We moeten keihard werken aan de beleving van de sport. En niet alleen tijdens de dagen van ons evenement maar het gehele jaar rond. Als ik kijk hoe dat met andere sporten gaat hebben wij nog veel te doen om de paardensport meer te promoten.“

“Zeker,” sluit Anky af: “Wij moeten samen met anderen en de bond het hele jaar door veel meer aandacht geven aan het positieve beeld van de paardensport en hoe je samen met een dier mooie dingen doet. Ik probeer dat zelf via o.a. social media maar dat zouden we allemaal nog beter kunnen doen!”

Bron: CHIO Rotterdam / The Dutch Masters