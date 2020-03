Coronavirus: Indoor Brabant neemt extra maatregelen

De afgelopen dagen heeft de organisatie van The Dutch Masters - Indoor Brabant intensief overleg gevoerd met alle betrokken instanties over de situatie rondom het coronavirus en de komende editie van 12 tot en met 15 maart. De adviezen van het RIVM en de Veiligheidsregio Brabant-Noord zijn duidelijk en geven geen aanleiding om evenementen in Nederland te annuleren. The Dutch Masters volgt de situatie nauwgezet met de betrokken instanties.

“De organisatie van The Dutch Masters en de lokale autoriteiten voelen de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de deelnemers en bezoekers van het evenement. Het RIVM en de GGD geven informatie en advies over het coronavirus. Als organisatie volgen wij dit en handelen volgens hun adviezen”, aldus de organisatie.

Geen aanleiding om te annuleren

Burgemeester Jack Mikkers: “Ik begrijp dat zorgen bestaan nu het coronavirus ook onze regio heeft bereikt. Op dit moment is er geen aanleiding om evenementen te annuleren. Dat geldt ook in het geval van The Dutch Masters. De organisatie neemt bovendien extra maatregelen. Op basis daarvan heb ik er vertrouwen in dat zowel bezoekers en deelnemers weer kunnen genieten van één van de mooiste evenementen die ’s-Hertogenbosch rijk is.”

Maatregelen

De organisatie van The Dutch Masters zal onder andere de volgende maatregelen treffen:

– Extra schoonmaakrondes

– Extra ventileren van de hallen en overige ruimtes

– Plaatsen van hand sanitizers op meerdere plekken

– Bij de entree worden alle bezoekers verzocht de handen met handgel te wassen

– Duidelijke instructies over te volgen hygiëneregels

– Regulering van publieksstromen indien nodig

– Nadrukkelijk verzoek en controle om het evenement niet te bezoeken bij koorts

Bron: TheDutchMasters