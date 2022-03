Daniel Deusser wint Rolex Grand Prix van Den Bosch en 481.000 euro

Dat was topsport van de bovenste plank die vanmiddag bedreven werd door de deelnemers aan de Rolex Grand Prix van Indoor Brabant. Na een loeispannende barrage was het Daniel Deusser die aan het langste eind trok door met Scuderia 1918 Tobago Z (v.Otangelo) te finishen in 37.90 seconden. Harrie Smolders deed er met Monaco (v.Cassini II) 0.13 seconden langer over waarmee hij tweede werd. Derde werd Willem Greeve met Grandorado TN (v.Eldorado van de Zeshoek) in een tijd van 38.40 seconden.

Het publiek dat naar de Brabanthallen afreisde vandaag om de Rolex Grand Prix van Den Bosch live bij te wonen zal daar geen moment spijt van hebben gehad. Tot het laatste moment was het spannend en zat je op het puntje van je stoel. Twaalf in de barrage van een deelnemersveld van 38 en hindernissen met een maximale hoogte van 1.60 meter.

Max Kühner

Als eerste ging de Oostenrijker Max Kühner van start. Hij had weinig andere keus met zoveel notoire hardrijders achter zich dan proberen een snelle tijd neer te zetten. Dat lukt wat tijd betrof aardig maar onderweg werd de insprong van de dubbel eraf gesprongen door zijn 10-jarige hengst Eic Coriolis Des Isles.

Harrie Smolders

Smolders reed met Monaco een ijzersterke ronde in een tijd waarvan je wist dat je daar eerste of tweede mee kunt worden. Zijn 38.03 was er een die je alleen verbeteren kon als je nog meer risico zou nemen. Het enige dat je kon zeggen van de rit van Smolders was dat hij op twee lijnen een galopsprong meer nam.

Jack Ansems

Jack Ansems heeft aansluiting gevonden bij de top en maakte ook vandaag weer duidelijk dat hij daar voorlopig van plan is te blijven. Zoals zijn Flierefluiter (v.VDL Zirocco Blue) al lange tijd de ene na de andere foutloze ronde aan elkaar reigt is indrukwekkend. Ansems is normaal gesproken altijd een kanshebber voor de overwinning maar vandaag had hij ervoor gekozen om wel vlot door te rijden maar zeker niet alles uit de kast te rijden. Met een foutloze rit in 40.93 seconden werd het paar zesde.

Marlon Modolo Zanotelli

De Braziliaan Marlon Modolo Zanotelli ging voortvarend van start maar miste compleet zijn afstand in een rechterbocht naar een oxer waardoor zijn Grand Slam VDL (v.Cardento) kansloos was en niets anders kon dan de bovenste palen naar beneden springen. Daarop volgde ook nog een fout op de twee na laatste en Zanotelli eindigde daarmee op de twaalfde plaats.

Pieter Devos en Hilary Scott

Zijn Olympiade paard Claire Z (v.Clearway) had de Belgische topruiter Pieter Devos meegebracht. Zijn 14-jarige merrie heeft alle kwaliteit en voorzichtigheid van de wereld maar zal een barrage op tijd niet heel vaak winnen want ze is ietwat langzaam van nature. Devos weet dit en reed een bekeken ronde waarmee hij aangaf tevreden te zijn met een plek bij de eerste vijf. Dat is ook precies wat hij werd uiteindelijk. De uit Australië komende amazone Hilary Scott reed aan langzame rit en kreeg bovendien een fout. De elfde prijs was haar deel.

Daniel Deusser

Eindelijk was het zo ver, Deusser en Tobago kwamen in de ring. Voor Deusser stond er meer op het spel dan alleen de winstpremie van 231.000 euro. Er stond ook een bonus van 250.000 klaar omdat dit nu de tweede wedstrijd is in deze serie die hij wint, Zijn barrage was er een uit het boekje. Vlijmscherpe bochten, overal vooruit maar nergens gejaagd. Om deze tijd van 37.90 te kloppen moest je gekke dingen gaan doen. Voor Deusser was het alweer de vierde keer dat hij de Grote Prijs in Den Bosch won.

Bart Bles

Bart Bles zag het geweld aan dat plaatsvond toen hij aan de ingang stond te wachten en besloot dat dat met zijn paard onhaalbaar was. Kriskras DV (v.Cooper vd Heffinck) sprong een zuivere foutloze ronde in 39.64 wat recht gaf op de vierde plaats en 70.000 euro.

Scott Brash

De Engelsman Scott Brash kan geniale rondjes rijden en wint heel vaak. Maar soms slaan de stoppen door en doet hij op z’n zachtst gezegd risicovolle dingen. Zo’n dag was vandaag. Met Hello Jefferson (v.Cooper vd Heffinck) was hij tot de een na laatste hindernis goed op weg. Het zag er allemaal niet zo vloeiend uit als Deusser maar de tijd was er wel. Door de hoge snelheid op de een na laatste hindernis kreeg hij de bocht voorlangs naar de laatste niet meer gemaakt en besloot vol gas buitenom te rijden. Het nadeel van vol gas is dat als je te groot zit je geen gas meer over hebt om dat dicht te rijden. Het gevolg was dat hij minstens twee meter te groot zat op een oxer van 1.60 en Hello Jefferson er met gestrekt voorbeen over moest. Mijn advies is, don’t try this at home want het meest van de tijd zal je onderuit gaan. Gelukkig gebeurde dat niet maar het was er heel dichtbij. 0.88 sneller dan Deusser was hij wel en werd daarmee zevende.

Christian Kukuk en Markus Ehning

Christian Kukuk deed niet echt een poging om de leidende tijd te kloppen bovendien kreeg hij ook een fout met Checker 47 (v.Comme Il Faut) en mocht zich als tiende opstellen in de prijsuitreiking.

Dat was anders met Marcus Ehning die er vanaf de eerste hindernis voor ging. Stargold (v.Stakkato Gold) werkte fantastisch mee en Ehning reed net zo weergaloos als Deusser eerder deed. Helaas voor Ehning viel op de laatste hindernis een paal wat hem de overwinning koste aangezien hij met 37.48 seconden snelller was dan De leidende Deusser.

Willem Greve

Als laatste kwam Willem Greve in de ring met de hengst Grandorado TN. Hij moest het onmogelijke doen maar wat kwam hij dichtbij. Uiteindelijk wam hij maar 0.51 tekort voor de overwinning en sloot deze GP als derde af.

Uitslag

Bron: Horses