Deze week… Nederlandse indoorconcoursen maken beste sier

Jumping Amsterdam en The Dutch Masters (Indoor Brabant) gelden altijd al – voor zowel deelnemers als toeschouwers – als de mooiste indoorconcoursen van de wereld. In tijden waar een groot deel van de bevolking de wereld vooral achter een scherm beleeft, houden deze concoursen bestaansrecht. Elk op hun eigen manier. Jumping Amsterdam door meer en meer een publieksevenement te worden, Indoor Brabant door meer en meer The Dutch Masters te worden.

Indoor Brabant veranderde in 2018 zijn naam in The Dutch Masters en anno 2025 – bij de 57e editie – kan gesteld worden dat de tijden van Indoor Brabant achter ons liggen. Maar het concours toonde dit jaar aan klaar te zijn voor de volgende 57 jaar.

Evenementen zijn te vergelijken met media. Die ofwel kunnen overleven door een trouw (en betalend) publiek, ofwel door advertenties. In de evenementenwereld: bezoekers of sponsoren. Jumping Amsterdam is een evenement dat de laatste jaren steeds meer heeft geïnvesteerd in publieksbeleving, The Dutch Masters door de banden met sponsoren aan te halen.

Dat is al te merken als je door het strodorp naar de ringen loopt. Daar loop je tegen boten (!) aan, er is geen friet maar sushi en bier heeft plaatsgemaakt voor champagne. Geen paardensportartikelen voor ramsjprijzen en stands van hengstenhouders, maar Hermès tassen, Rolex horloges, dure sieraden, kunst en designmeubelen. Laten we dat omarmen, want óók dat is de paardenwereld. The Dutch Masters: de miljonairsfair gecombineerd met absolute topsport.

De publiekstribunes op The Dutch Masters zijn lang niet zo hoog als op Jumping Amsterdam, maar eenieder die komt wordt op beide concoursen getrakteerd op het allerbeste dat de paardensport te bieden heeft.

Dressuursport laat in Den Bosch zien dat ze beter wil worden

Voor veel liefhebbers van dressuur is het een absolute doorn in het oog dat de dressuursport alle klappen op moet vangen en in mainstreammedia (en op social media) vaker in het nieuws komt als bijna een gewelddadige sport, dan met de mooie verhalen die er te vertellen zijn. Dat terwijl andere (zeker niet meer paardvriendelijke) disciplines nooit gezeur krijgen. Toch heeft alle druk van buitenaf ook een goede zijde: de belangrijkste stakeholders (ruiters en juryleden) lijken zo langzamerhand aan boord te komen om met de dressuursport een voorloper te zijn en daarmee straks de gehele paardensport toekomstproof te maken. Dat werd in Den Bosch op The Dutch Masters duidelijk.

Al meer dan een jaar vaart de dressuursport op ruige wateren en volgt het ene schandaal het andere schandaal op. Tot nu toe is het de verantwoordelijken in de sport (de FEI, de bonden, maar vooral ook de ruiters en de juryleden) niet gelukt om dressuur in rustiger vaarwater te krijgen en de storm te doen luwen. En daarbij is meer dan eens de indruk ontstaan dat het juist de ruiters en juryleden waren, die in de weg stonden van een antwoord op de in veel gevallen ook terechte kritiek. Ruiters en juryleden wilden er nog niet werkelijk aan om ook kritisch naar zichzelf te kijken, maar wilden vooral dat de kritiek wegging. Dat kan alleen als je met gedegen antwoorden komt.

In Den Bosch bleek afgelopen weekend echt dat één en ander in een stroomversnelling is gekomen. ‘Schijnbaar uit vrije wil’ speelde een grotere rol in de beoordelingen, waarbij de aanleuning er in het bijzonder wordt uitgepikt. Daarbij zie je overigens dat juryleden zowel een slechte aanleuning meer meenemen in de punten als ruiters die met minder druk proberen te rijden. Als beide belangrijkste stakeholders dezelfde kant op willen, kan het snel gaan.

In Den Bosch was heel veel mooi paardrijden te zien, goede paarden en ook jurering waarbij het een grotere rol speelt of een paard zijn proef ‘schijnbaar uit vrije wil’ loopt.

Lees alles over de staat van de dressuursport en natuurlijk over de dressuur op The Dutch Masters in De Paardenkrant van deze week.

Nederland speelt tweede viool, Van der Meer focust op lange termijn

Nederland speelt tweede viool en op dit moment zou bondscoach Patrick van der Meer lastig een team dat bovenin meedoet kunnen opstellen als er morgen een kampioenschap zou zijn.



Als Van der Meer op à la minute een team zou moeten opstellen, kan hij nog niet zoveel met zijn nummer één amazone Dinja van Liere. Zij reed alleen Imposantos (v. Wynton) in Den Bosch. En hoewel Imposantos sterk verbeterd is in de Grand Prix en boven de 70% scoorde, is het nog geen paard om op te nemen in een team.

Van Liere’s nummer één paard Hermès werd naar huis gestuurd in de vetcheck.

Hans Peter Minderhoud is op dit moment zijn beste (en meest constant) scorende ruiter met Glock’s Toto Jr., maar veel hogere scores dan 72% in de Grand Prix zitten er voor de combinatie niet in vanwege de aanleuning.

Toto’s zoon Glock’s Taminiau kan in potentie beter gaan scoren, maar hij mist nog veel ringervaring (zo bleek ook in Den Bosch). Hij hield het in de Grand Prix niet vol en in de Kür zaten een aantal grote storingen. Daarbij stopt het Glock-gebeuren natuurlijk binnenkort.

Topsport op het randje in Rolex Grand Prix

Vier dagen lang werden springliefhebbers in de Brabanthallen getrakteerd op fantastische sport, gecombineerd met veel sfeer en een voortreffelijke organisatie. “We hebben niet één klacht gehad”, meldde voorzitter Anky van Grunsven trots tijdens de afsluitende persconferentie. De zwaarte van de Rolex Grand Prix – onderdeel van de Rolex Grand Slam of Show Jumping – leidde niet tot officiële klachten, maar is wel iets om scherp op te zijn.

Dat slechts drie ruiters de barrage haalden van de Rolex Grand Prix is een beetje jammer voor het publiek (en uiteraard de ruiters die hem net niet haalden), maar nog geen reden om te twijfelen aan het werk van de parcoursbouwers. Ja, het was lang, veel (veertien hindernissen, achttien sprongen) en hoog, maar dat moet ook als de winnaar met 330.000 euro naar huis gaat (gevolgd door 200.000 en 150.000 euro voor nummer twee en drie). En als het onderdeel is van de prestigieuze, hooggedoteerde Rolex Grand Slam. “We hebben de beste ruiters, de beste paarden en de beste sponsor”, vatte Louis Koninckx samen. “Het parcours moet zijn zoals het was.” Hoe het uiteindelijk uitpakt, is niet in zijn handen. “Eén of twee ruiters uit eigen land in de barrage zou natuurlijk leuk zijn. Maar ik ben niet de regisseur van het drama.”

Lillie Keenan: ‘Ik laat al mijn merries dekken door Opium’

Speciaal voor The Dutch Masters maakte de Amerikaanse Lillie Keenan de trip naar Nederland, waar ze voor het eerst deelnam. Ze maakte de reis niet voor niks: met Opium JW van de Moerhoeve TN (v. Kannan) won ze niet alleen de 1,40 m. Indoor Derby op zaterdag, maar werd ze een dag later ook nog derde in de 1,50 m. Borek Prijs. “Hij doet alles voor me.”

De 28-jarige Keenan laat zich niet graag in een hokje plaatsen. De Amerikaanse studeerde aan Harvard, leerde rijden in hunter- en equitationrubrieken, maar leerde ook van de Europese stijl, runt haar eigen stal en traint een aantal jonge ruiters en wil zeker niet alleen ‘meisjespaarden’ rijden. “Ik hou er niet van als mensen zeggen ‘dat is een vrouwenpaard’. Ik realiseer me dat ik beperkingen heb qua kracht, maar ik probeer wel mijn grenzen te verleggen.”



Voorjaarsverrichtingsonderzoek sluit af met zeven goedgekeurde hengsten in ‘tussenjaar’

2025 kan als een overgangsjaar gezien worden. Het KWPN maakte de (moedige) stap om dit jaar het voorjaarsonderzoek alleen open te stellen voor vierjarige of oudere hengsten. Dat zorgde voor (slechts) zeven ingeschreven hengsten in dit overgangsjaar, maar het onderzoek heeft potentie. Van de vijf ingeschreven springhengsten was Rebellion R.A.G. VDL (v. Harley VDL) de topper (zonder punten), al blijkt uit het rapport dat hij wel een luchtzuiger is. Bij de dressuurhengsten werden twee Secrets ingeschreven, waarbij de inschrijving van de vierjarige Sarai L het merk KWPN in de problemen brengt.

Op de KWPN-ledenraadsvergadering in oktober 2024 werd besloten dat met ingang van 2025 uitsluitend vierjarige en oudere hengsten aan het KWPN voorjaarsonderzoek mogen deelnemen. Dat gebeurde zowel vanuit praktisch (trainbaarheid) als dierenwelzijnsoogpunt, het legt minder (tijds)druk op de jonge hengsten. Door de snelle invoering werd het voorjaarsonderzoek 2025 een overgangsonderzoek en het was geen verrassing dat weinig hengsten werden aangeboden. Toch zijn de hengstenkeuringscommissies tevreden met de verandering en verwachten zij dat dit onderzoek potentie heeft.

Wout-Jan van der Schans, commissievoorzitter springen, zegt: “De hengsten zijn een jaar ouder en we krijgen ze dan nog beter trainbaar, althans: dat is de bedoeling. Je hebt een veel duidelijker beeld en komt veel dichter bij waar het uiteindelijk heen gaat met de hengsten. Met een vierjarige is een onderzoek in drie weken ook prima te doen, mits er geen pech onderweg is. De ingeschreven hengsten hebben in dit onderzoek echt progressie gemaakt. Er waren best wel een paar paarden die wat schraal aangeleverd werden, dan zou je verwachten: we gaan ze drie weken trainen, dat wordt eerder minder dan beter. Ze zijn eigenlijk allemaal aan het groeien gekomen, voller geworden, zitten mooi in het vel. Dat bewijst dat de training die we van ze vragen, ze heel makkelijk afgaat.”

Twee Secrets ingeschreven, vraagtekens bij goedkeuring Sarai L

De KWPN-dressuurcommissie schreef afgelopen weekend twee zonen van Secret in. Eén daarvan is Nasville SW (Secret x Jazz x Farrington) van Marco te Brake, een genetisch interessante hengst die uit een moeder komt die het met fokker Martien Willig tot de Grand Prix heeft geschopt. Bovenal een paard dat wil werken: dat liet hij al meermaals in jonge paardencompetities zien (twee keer winnaar Pavo Cup), maar misschien nog wel meer in het examen onder een vreemde ruiter.

De fokkerijraad heeft al jaren het karakter als speerpunt: een hengst die onder de 7 scoort op het de rijdbaarheid mag niet ingeschreven worden. De stap is ook zo’n speerpunt. Toch schreef de commissie afgelopen zaterdag de hengst Sarai L (Secret x For Romance I x Belissimo M) van Peter van de Sande in. De hengst stapte op de hengstenkeuring aan de hand niet slecht, maar heeft bij meerdere openbare gelegenheden zeer slecht gestapt. Zo ook afgelopen zaterdag in het examen. Volgens de commissie is de stap in de basis niet slecht, maar wordt hij slecht door innerlijke spanning.

Gedupeerde eventingamazone Tine Magnus laat het er niet bij zitten: ‘Dit had nooit mogen gebeuren’

Een droom die uitkwam – meedoen en ook nog eens heel goed presteren op de Olympische Spelen – veranderde in een nachtmerrie waar de Belgische eventingamazone Tine Magnus maar moeilijk uit wakker wordt. Ze werd geschorst vanwege vermeend dopinggebruik. Hoewel de uitspraak van het FEI Tribunaal haar vrijpleit en de schorsing er inmiddels op zit, laten de gebeurtenissen diepe sporen na. “Ik was mijn motivatie om te rijden volledig kwijt en mijn eerste wedstrijden zal ik rijden met een bang hart.” En ook juridisch is ze nog niet klaar.

Trazodone, het verboden middel dat alle ellende veroorzaakte, werd gevonden in het supplement Relax Pro, van distributeur Global Medics. Teamveterinair Jef Desmedt raadde dit supplement, volgens de distributeur gegarandeerd dopingvrij, aan en de factuur werd betaald door de Belgische hippische federatie, de KBRSF. Op de productpagina van Relax Pro wordt het specifiek aanbevolen bij wedstrijdstress. Het bevat magnesium glycerophosphate, een ‘uniek etherisch olie-extract van citrusvruchten in combinatie met andere streng geselecteerde sensorisch actieve stoffen’ en meerdere vitamines. Klein detail: Jef Desmedt is, als een van de leden van Equine Care Groep, aandeelhouder van fabrikant Global Medics.

Lessen van rundvee-genetica voor het Friese paard: ‘Maakt alles weten echt wel zo gelukkig?’

De Bond Merriehouders Fries Ras hield afgelopen week een bijeenkomst voor haar leden. Thema van deze avond was rundvee-genetica en het Friese paard, en wat ze van elkaar kunnen leren. Dierenarts Jan Siebren Duiven, verbonden aan DAP It Griene Hert en Bauke van der Valk, dierenarts in dienst bij CRV, waren de gespreksleiders. Algehele eindconclusie van deze boeiende avond: meer data verzamelen en werken met merkertesten!

Jan Siebren Duiven, dierenarts maar ook Friezenfokker en sinds kort lid van de fokkerijraad van het KFPS, begon de avond en stelde de aanwezigen, zo’n vijftig in totaal, de vraag of álles weten wel echt gelukkig maakt. “We hebben als Friese paarden fokkers niet heel veel informatie over ons paard beschikbaar. Heb je een stamboekpapier, dan weet je de afstamming. Op de website van het stamboek kun je vervolgens informatie vinden over het waterhoofdgen, het dwerggen en de vosfactor. Al deze gegevens kun je opzoeken over je paard. Zijn ze drager of niet. Met deze gegevens bij de hand kun je, dankzij de tools van het KFPS in ieder geval risicoparingen aangaande de drie genoemde erfelijke gebreken uitsluiten. In de hopelijk nabije toekomst lijken ook testen voor slokdarmverwijding en vruchtbaarheid mogelijk te zijn.”

Debuterend Talententeamlid Boerekamp aan zet in Spanje

KWPN-commissies tevreden, vooral met de potentie van het onderzoek

Jurg Broek: ‘Wij proberen betere veulens te selecteren’

