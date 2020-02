Dutch Masters eerste 2020-hoogtepunt voor Fuchs en Clooney 51

De Dutch Masters komen er weer aan in maart en Martin Fuchs en zijn toppaard Clooney 51 zijn van de partij. Na een rustperiode na de GC Play-Offs in Praag afgelopen november rijdt Martin nog een tweesterrenwedstrijd in Nederland met Clooney 51 voor de combinatie aan start komt in Den Bosch.

Samen werden Fuchs en Clooney Europees kampioen in 2019, ze wonnen de Grand Prix van Genève èn Fuchs werd de nummer één van de wereld. In Den Bosch maken ze kans om de Rolex Grand Slam te winnen.

In een interview met Horse and Hound geeft Fuchs aan dat Clooney 51 niet altijd de makkelijkste is geweest. “In het begin was hij een beetje moeilijk, maar hij is altijd een geweldig paard geweest om te rijden.”

Niet elk jaar

Als achtjarige nam de zoon van Cornet Obolensky al vele prijzen mee naar huis, vandaar dat Fuchs dacht dat dit weleens een goed paard kon worden. Een jaar later werd hij tweede in de vijfsterren Grand Prix in Doha. Fuchs geeft aan dat het een slim paard is met zijn eigen manier van springen.

Vader en trainer van Martin Fuchs, Thomas Fuchs, geeft aan dat je niet elk jaar zo’n goed en speciaal paard vindt. Hij vond Clooney als zevenjarige en toen hij als achtjarige de Zwitserse Kampioenschappen won, realiseerden vader en zoon zich dat dit een uniek paard is.

Bron: Horse and Hound