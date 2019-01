Eerste nationale online competitie voor ruiters met een verstandelijke- of meervoudige beperking

Een nieuwe competitie gaat binnenkort van start: ParaPaard, The Dutch Masters G competitie. Een online competitie voor ruiters met een handicap.

Zo kunnen ruiters met een handicap nu óók wedstrijd rijden. De ruiters kunnen rijden op hun vertrouwde plek, op de manege, in de bak of bij de stal. De finale wordt ‘live’ verreden bij The Dutch Masters tijdens Indoor Brabant. In de finale is er ruimte voor zes combinaties.

Hoe werkt het

Ruiters kunnen de proef rijden samen met een begeleider. Iemand leest de proef voor en iemand filmt de proef. Daarna moet je die video op sturen naar WeAllRide naar het jurylid. Binnen 48 uur wordt de proef beoordeeld.

Bron: Horses.nl/WeAllRide